/638268/عمرو-السنباطي-30-يونيو-ثورة-مباركة-نقلت-مصر-إلى-مكانة-أفضل-فيديو

قال النائب عمرو السنباطي، نائب مدينة نصر ومصر الجديدة، إن ثورة 30 يوينو نقلت مصر إلى مكانة أفضل، والمنجازات الحالية هي نتاج هذه الثورة، وأننا الآن نعيش عصر الجمهورية الجديدة والتطور غير المسبوق في كافة مناحي الحياة بفضل تلك الثورة.

الثورة المجيدة

واستطرد في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إنه مذ 50 عاما لم نرى مثل تلك الإنجازات والمشروعات الكبرى، وهي تعتبر ثمار الثورة المجيدة في 30 يونيو، والتي بلا شك أنقذت مصر.

الانحياز للشعب

واختتم: لايسعنا إلإ توجيه الشكر والثناء على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب وقوفه وانحيازه مع الجيش والشرطة لصالح صف الشعب المصري، وحمايته ورعاية مصالحه على مدار السنوات السابقة.

تهنئة التنسيقية

في سياق متصل، هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري العظيم بثورة 30 يونيو، تلك الثورة الخالدة التي أنقذت وطننا الغالي مصر، بعد محاولة اختطافه من قبل عصابة إرهابية أرادت فرض مصالحها وأهداف تنظيمها الدولي على مقدرات الوطن.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المصريين انتبهوا لخطورة هذه العصابة على بقاء الدولة وأمنها واستقرارها، وتحرك شباب الوطن وشيوخه، رجاله ونساءه، ريفه وحضره، في لوحة متجانسة للتيار الرئيسي المصري من كل فئاته وطبقاته وانتماءاته السياسية، واستدعى الشعب المصري كل مخزون الحضارة الممتدة عبر التاريخ من أكثر من 7 آلاف سنة، مضيفة أنه لا يمكن لأحد مهما كان أن يهدد الهوية المصرية العريقة، ولذلك خرجت الجماهير المصرية في ثورة 30 يونيو في كل أنحاء الوطن، ومن إسكندرية إلى أسوان، لتكتمل لوحة عظيمة أمام قصر الإتحادية بطوفان بشري هادر يهتف بصوت واحد "يسقط يسقط حكم المرشد"، فلا حكم إلا لشعب مصر، ولا إرادة تعلو إرادة المصريين. وشددت التنسيقية على أن انحياز القوات المسلحة، لإرادة شعبها يأتي استكمالا لمسار تاريخي لدور القوات المسلحة الوطني عبر تاريخها، فهذا الجيش العظيم هو بيت الوطنية المصرية، وعمود خيمة الوطن، وحامي حمى أهلها، فقد حافظت القوات المسلحة على أمن الوطن بانحيازها لإرادة الشعب، ومنعت بذلك الانزلاق نحو حرب أهلية كان يخطط لها عصابة الجماعة الإرهابية، التي لم تجد سوى الإرهاب والتدمير والاستقواء بالخارج لمحاولة بائسة لفرض إرادتها إرادة المصريين، ولكن كان الوعي العام للمصريين، ووحدة الشعب والجيش، ووقوف الشعب المصري بكل فئاته صفا واحدا خلف قواته المسلحة، التي بذلت كل غالي من شهداءها وشهداء الشرطة المصرية، للحفاظ على أمن مصر وسلامتها.