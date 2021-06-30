النائب عمرو القطامي:توفيرعلاج مرضي الضمور العضلي يؤكد حرص السيسي على توفير حياة كريمة للمواطنين

/638270/النائب-عمرو-القطاميتوفيرعلاج-مرضي-الضمور-العضلي-يؤكد-حرص-السيسي-على-توفير-حياة-كريمة-للمواطنين

أشاد النائب عمرو القطامي ، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عن تحمل الدولة تكاليف علاج مرضى ضمور العضلات،خلال تفقده للألات والمعدات المشاركة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة، موضحا أنه يؤكد اهتمام الدولة بالحفاظ على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة، انطلاقا من حرص الدولة على بناء الإنسان المصري.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب عمرو القطامي بشأن اعلان الرئيس لعلاج مرضي ضمور العضلات على نفقة الدولة

علاج مرضى ضمور العضلات

وثمن النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، حرص الرئيس السيسي الدائم على صحة المواطنين سواء من خلال تحمل الدولة لتكاليف علاج مرضي ضمور العضلات، أو من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي منذ فترة، ومنها "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن فيروس سي، للقضاء عليه واعلان مصر خاليه منه.

العلاج على نفقة الدولة

كما أشار النائب عمرو القطامي، إلى المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، للحفاظ على صحة المرأة المصرية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، فضلا عن افتتاح مدينة الدواء المصرية ،والاعلان عن تسجيل أول علاج بالسوق المحلي لعلاج ضمور العضلات.

المبادرات الرئاسية

ولفت النائب عمرو القطامي إلى أن مرض ضمور العضلات من الأمراض، التي تحتاج إلى تكلفة عالية لعلاجها قد تصل إلى حوالي ما يقرب من 3 مليون جنيه ، مما يتسبب فى أعباء كبيرة على الأسرة المصرية والمواطنين، خاصة فى حالة التأخر عن اكتشافها.

وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب منظمات المجتمع المدني بدعم جهود الدولة في توفير علاج لمرض ضمور العضلات، جاء هذا خلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، اليوم الاربعاء .

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” إن المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما في مصر كان حلما وبدأ يتحقق على أرض الواقع، مشيرا إلى "مشتقات البلازما مشروع مهم وقوى وهيبقى ليه أثار طبية على الدولة".