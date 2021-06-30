النائبة صبورة السيد:توفير القيادة السياسية لعلاج الضمور العضلي حق للإنسان وخطوة مقدرة

/638271/النائبة-صبورة-السيدتوفير-القيادة-السياسية-لعلاج-الضمور-العضلي-حق-للإنسان-وخطوة-مقدرة

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن شروع الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعاون والتنسيق بشأن الكشف المبكر من الشهور الأولى لميلاد الطفل عن الإصابة بالضمور العضلي، خطوة مقدرة وتأكيد علي إهتمام الدولة بالمواطن المصري وحقوقه الصحية.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين، مؤكدة علي أن الدولة المصرية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها رؤية مختلفة في حقوق الإنسان وخاصة حق الصحة ومن ثم أولته الرعاية الكاملة فتم إطلاق العديد من المبادرات للقضاء علي قوائم الإنتظار في كافة المستشفيات، وأيضا القضاء بشكل نهائي علي فيروس سي وغيرها من الأمراض التى كانت تمثل إشكالية كبيرة لدي المواطن المصري علي مدار السنوات الماضية.

مجلس النواب وتوفير علاج الضمور العضلي

ولفتت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلي أم مرض الضمور العضلي من الأمراضي التى لا يوجد لها علاج بالداخل المصري طوال الفترة الماضية، وتوجد العديد من الحالات بمختلف محافظات مصر، ومع إثارة هذه الإشكالية تم الانتباه لها من قبل القيادة السياسية والتنسيق مع إحدي الشركات السويسرية من خلال هيئة الدواء المصرية لتوفير العلاج الملازم له في الشارع المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب علي أن مثل هذه التحركات تعبر عن الإرادة المصرية الخالصة في الإهتمام بحقوق الإنسان بمختلف المجالات وإن حق الصحة يكون في الأولوية دائما، بجانب حق التنمية والسكن وغيرها من الحقوق التى يحتاجها المواطن بشكل جدي وظلت مهملة طوال سنوات ماضية.