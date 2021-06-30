/638272/كريم-السادات-السيسي-تصدى-لمخططات-الشر-تجاه-مصر-بفضل-30-يونيو-المجيدة-فيديو

قال النائب كريم السادات عضو النواب عن محافظة المنوفية، إن البلاد حاليا تعم فيها الاحتفقالات بمناسبة ثورة الـ 30 من يونيو، التي قام بها البطل العظيم عبدالفتاح السيسي، والذي قام بدور وطني عظيم وتصدى لأعداء البلاد وأجهض مخططات جماعة الإخوان التي أرادت الشر لمصر.

مواصلة الجهود

وأضاف طلعت في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، نعد الرئيس السيسي بمواصلة الادوار الوطنية في البرلمان لتكليل المجهود الذي يقوم به في شتى المشروعات العملاقة لتنمية الدولة.

الدور الوطني

واستطرد: أكرر التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ودوره الوطني التاريخي في ثورة 30 يونيو، كما أهنئ الشعب المصري بذكرى تلك الثورة المجيدة، وأن الخير في مصر حاليا واستعادة الدور الريادي بدأ منذ 25 يناير، وتم مضاعفته بسبب ثورة 30 يونيو المجيدة. وكان قبلها قد قال النائب أحمد الشيشيني عن محافظة البحيرة، قال إن 30 يونيو ثورة عظيمة ولها ثمار هائلة نشعر بها حتى الآن، وأنها تفوق في بعض المكتسبات ثورة يناير المجيدة، وأن الشعب المصري شعر بأن جماعة الإخوان غير الوطنية قد سرقت منهم ثورة يناير.

تصحيح المسار

وتابع الشيشيني، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إن الشعب صحح المسار في ثورة الـ 30 من يونيو، وأن مصر حاليا عادت قوتها في ظل حكم القائد العظيم الرئيس عبدالفاتح السيسي، وأن المستقبل يحمل الأفضل لمصر.

واختمم أن الشعب المصري يستحق الأفضل، وأن مصر قوية بجيشها الوطني ورئيسها الزعيم المخلص عبدالفتاح السيسي، مشيدا بجهود موقع دوت الخليج في استطلاع رأي النواب خلال ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو.