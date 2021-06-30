قبل نهائي دوري الأبطال.. استقالة الأمين العام للاتحاد الإفريقي.. تفاصيل

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اصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بيانا رسميا عن رحيل الأمين العام للاتحاد بنهاية الشهر الجاري، وذلك عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، ويرصد دوت الخليج تفاصيل البيان.

واعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن رحيل أنتوني بافو نائب الأمين العام للاتحاد، بنهاية الشهر الجاري.

وكشف كاف في بيانه أن أنتوني بافو نائب الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيغادر الاتحاد القاري لكرة القدم في نهاية هذا الشهر يونيو 2021.

استقالة الأمين العام للإتحاد الإفريقي

وكان بافو الذي شغل منصب نائب الأمين العام منذ 2017، مسؤولاً عن كرة القدم والتنمية في الاتحاد الأفريقي.

وقال بافو في تصريحات للموقع الرسمي لكاف: "كان هذا قرارًا اتخذته منذ ثلاثة أشهر لأسباب شخصية، تنتهي الرحلة التي بدأت في نوفمبر 2017 للأسف، مما يفسح المجال لبداية رحلة جديدة، أنا أعتبر نفسي محظوظًا لأنني خدمت كاف ووجودي في طليعة إدارة اللعبة في القارة، الحمد لله، أنا ممتن للجنة كاف التنفيذية بقيادة باتريس موتسيبي لإتاحة الفرصة لي، دون أن ننسى رئيس كاف السابق أحمد أحمد لرؤيته الإمكانيات في شخصي".

الكاف يصدر بيان رسمي بإستقالة الأمين العام للإتحاد الإفريقي

واختتم بافو: "إنني أغادر ورأسي مرفوعاً لأننا مع دعمكم حققنا العديد من الإنجازات وتجاوزنا العديد من العقبات فيما يتعلق بتطوير كرة القدم الأفريقية والترويج لها، بصفتي أول لاعب كرة قدم يخدم في مثل هذا المنصب الإداري العالي، أنا مقتنع بأنني لن أكون الأخير، زملائي الأساطير، شكرًا على الدعم وعائلتي لكونها صخرتي دائمًا".