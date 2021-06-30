/638275/مجدي-ملك-ثورة-30-يونيو-غيرت-مجرى-التاريخ-وأعادت-الريادة-لمصر-فيديو

وجه النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، مؤكدا أن 30 يونيو إرادة شعب انحاز لها الجيش الوطني وقد غيرت مجرى التاريخ، قائلا: كلنا شهود على هذا العصر، وشهود عيان على مايحدث من تغيير، وإنجازات للدولة المصرية.

مصر الكبرى

وواصل في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج ": أن القرارات التي تم اتخاذها بعد الثورة كان لها أكبر الأثر في أن الدولة اليوم أصبحت قادرة على مواجهة التحديات كجائحة كورونا، فمصر لم تتأثر بالشكل الذي تأثرت به دول كبرى.

واستطرد: مصر الآن تعيش إصلاح اقتصادي وإرادة سياسية قوية بسبب المشروعات العملاقة من شبكات الطرق لـ 20 مدينة جديدة وتوفير 2.5 مليون فرصة عمل، الثورة الزراعية التي نشهدها حاليا بفضل اهتمامات الرئيس بالمزوارع الزراعية والدلتا الزراعية والثوب الزراعية والمليون ونصف فدان

ثمار الثورة

واختتم ملك: الشعب المصري كله يلمس ويشهد نتائج وثمار 30 يونيو، ونعاهد الرئيس باستكمال المشوار معه، ونتفاءل بكل ماهو قادم من إصلاح وخير وقرارات رئاسية صائبة لصالح مصر. بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو. وجاء نص البرقية: "الرئيس عبدالفتاح السيسى، يطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهانى وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، ففى ظلام اليأس يولد الأمل".

فجر جديد

وقال رئيس مجلس النواب:"فى الثلاثين من يونيو ملك الشعب إرادته وتحطمت على أسوار حصونه قيوده، وسطع فجر يوم جديد عمت فيه الفرحة ربوع مصر، وعلت أصوات البهجة فى كل الميادين إلا ثُلة ممن صموا آذانهم وضلوا الطريق".

وتابع: "وفى الثلاثين من يونيه خرجت الملايين تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتبنى وطناً وتصحح مسارًا، وهتفت ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه".

وأضاف المستشار الدكتور حنفى جبالى: "كنتم - يا سيادة الرئيس- الأمل الباقى لشعب مصر الأبى صاحب الثورة ومفجرها، فكان صغوكم لصوته وكانت استجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنبدأ صفحة جديدة نبذر فيها الأمن، ونحصد فيها الرخاء".