/638279/مصطفى-بكري-30-يونيو-حدث-كبير-تصدى-لمن-حاولوا-تفتيت-الدولة-فيديو

قال النائب مصطفى بكري، إن الذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو، لانستطيع فيها إلا ان نقول أننا كنا أمام حدث كبير، وقد خرج 33 مليون مصري ليستدعي جيش عظيم انحاز للمطالب الشعبية، في مواجهة من أرادوا تفتيت الدولة وإقصاء كافة قوى الوطن، ومن تعمدوا أخونة الدولة وإحلال الجماعة محل المؤسسسات الوطنية.

الإنجاز والإعجاز

واستطرد في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن احتفالنا حاليا هو احتفال الإنقاذ والإنجاز والإعجاز، وذلك بفضل جهود القائد عبدالفتاح السيسي، وهي أشبه بمسيرة وطنية قادها مع رجاله ومع شعب مصر، وهي مسيرة نفخر بها ونقدمها للاجيال القادمة كواحدة من اهم مراحل النضال الوطني المصري المعاصر.

القائد العظيم

واختتم: نوجه التحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة والجيش الوطني العظيم، والشرطة المصرية، والقضاء الشامخ، وللشعب المصري صاحب هذا الإنجاز العظيم.

وكان قبلها وجه النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، مؤكدا أن 30 يونيو إرادة شعب انحاز لها الجيش الوطني وقد غيرت مجرى التاريخ، قائلا: كلنا شهود على هذا العصر، وشهود عيان على مايحدث من تغيير، وإنجازات للدولة المصرية.

وواصل في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": أن القرارات التي تم اتخاذها بعد الثورة كان لها أكبر الأثر في أن الدولة اليوم أصبحت قادرة على مواجهعة التحديات كجائحة كورونا، فمصر لم تتأثر بالشكل الذي تأثرت به دول كبرى.

المشروعات العملاقة

واستطرد: مصر الآن تعيش إصلاح اقتصادي وإرادة سياسية قوية بسبب المشروعات العملاقة من شبكات الطرق لـ 20 مدينة جديدة وتوفير 2.5 مليون فرصة عمل، الثورة الزراعية التي نشهدها حاليا بفضل اهتمامات الرئيس بالمزوارع الزراعية والدلتا الزراعية والثوب الزراعية والمليون ونصف فدان.

واختتم ملك: الشعب المصري كله يلمس ويشهد نتائج وثمار 30 يونيو، ونعاهد الرئيس باستكمال المشوار معه، ونتفاءل بكل ماهو قادم من إصلاح وخير وقرارات رئاسية صائبة لصالح مصر.