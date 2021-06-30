/638280/أسطورة-ألمانيا-الشناوي-حارس-كبير-وإيطاليا-الأكثر-حظا-في-يورو-2020

كشف توني شوماخر أسطورة كرة القدم الألمانية السابق عن توقعاته ببطل يورو 2020، مؤكدا أنه يعرف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي خلال مواجهة المارد الأحمر وبايرن ميونخ الألماني، ويرصد دوت الخليج تصريحاته.

أسطورة ألمانيا : أعرف الأهلي جيدا

وقال شوماخر عبر تصريحات تلفزيوينة: " لا أعرف لاعبين مصريين بالشكل الكافي ، للكنني أعرف جيدا الحارس محمد الشناوي هو حارس كبير للغاية ورأيته في مباراة بايرن ميونخ، والنادي الأهلي فريق كبير للغاية ويمتلك لاعبون على طراز عالي ".

أسطورة ألمانيا يتحدث عن الأهلي

وتابع شوماخر: " منتخب ألمانيا يعاني مع المدرب لوف كثيرا خلال الفترات الماضية وكان من الطبيعي الخروج المخزي وغير المتوقع من بطولة اليورو 2020 على يد إنجلترا بهدفين. وواصل: "منتخب ألمانيا بحاجة لمهاجم قوي ، ونمتلك جنابري في بايرن ميونخ وتوماس مولر، وهم يلعبون في الجهة اليمنى أو اليسرى، وليسوا في المهاجم الصريح القوي لكن ليس في منطقة المهاجم الصريح مثل ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا".

بطل يورو 2020

وعن توقعه لبطل يورو 2020: "المنتخب الإيطالي هو المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب في ظل الأداء المتميز الذي يقدمه مع مدرب كبير وكذلك لم يخسروا منذ أكثر من ٣٠ مباراة ولديهم حارس مرمى ودفاع على أعلى مستوى، كذلك سيصبح دوناروما عملاق مثل نوير".

معلقين دور الـ 8 من بطولة يورو 2020

1- خليل البلوشي معلقا على مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب سويسرا.

2- حفيظ دراجي معلقا على مواجهة منتخب بلجيكا ومنتخب إيطاليا.

3- أحمد البلوشي معلقا على مباراة منتخب التشيك ومنتخب الدنمارك.

4- حسن العيدروس معلقا على مواجهة منتخب إنجلترا ومنتخب أوكرانيا.

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة اليورو 2020

1- تقام المباراة الأولى بين منتخب سويسرا ومنتخب إسبانيا في كريستوفسكي في روسيا، يوم 2 يوليو في تمام الساعة السادسة مساء.

2- تقام المباراة الثانية بين منتخب بلجيكا ومنتخب إيطاليا في ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، يوم 2 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.

3- تقام المباراة الثالثة بين منتخب التشيك ومنتخب الدنمارك في باكو في أذربيجان، يوم 3 يوليو في تمام الساعة السادسة مساء.

4- تقام المباراة الرابعة بين منتخب أوكرانيا ومنتخب إنجلترا في الأولمبيكو في روما بإيطاليا، يوم 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.