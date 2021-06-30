/638283/زراعة-الشيوخ-تطوير-الريف-المصري-يؤكد-أن-الجمهورية-الجديدة-بقيادة-السيسي-تعمل-على-توفير-حياة-كريمة-للمواطنين

ثمن النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، عن مبادرة حياة كريمة، وتطوير الريف المصري، والحديث عن قطاع الصحة أيضاً، والعديد من القطاعات الحيوية والهامة في الدولة، وذلك أثناء خطابه الموجهة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، وتفقده لإصتفاف الآلات والمعدات المستخدمة في تطوير الريف المصري.

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عمرو أبو السعود: رئيس الجمهورية مهتم بكل تفصيلة كبيرة أو صغيرة في أي مشروع

وأكد عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، أن رئيس الجمهورية مهتم بكل تفصيلة كبيرة أو صغيرة في أي مشروع أو مبادرة، مما يساعد على نجاح وتحقيق كل المشروعات والمبادرات بالشكل اللائق والمنجز بإحترافية وإتقان، مضيفاً أن الدولة تنفذ برنامجاً متكاملاً يحيي الأمل، ويحقق حياة كريمة للمواطن، في كل ربوع مصر، من خلال تحسين المعيشة، ورفع كفاءة البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، والزراعة، والإتصالات، والصناعة.

عمرو أبو السعود: حياة كريمة لتطوير الريف المصري يغير وجه ومعالم حياة وبيئة المواطن

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حياة كريمة والمشروع المتكامل لتطوير الريف المصري يغير وجه ومعالم حياة وبيئة المواطن، كما يحد من هجرة المواطن لموطنه بحثاً عن المدن التي يلقي فيها تحقيقاً للخدمات، ما يسهم في تخفيف التكدس والإقامة في المدن، فضلاً عن النتائج الإيجابية الناتجة عن التطوير سواء إقتصادية أو إجتماعية أو حضارية أو بيئية.

ونوه النائب عمرو أبو السعود، إلى أن إطلاق مبادرة تطوير الريف المصري، وحياة كريمة اليوم الأربعاء، وحضور الرئيس لتفقد اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في المبادرة، يأتي بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، ما يؤكد أن الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تعمل إلا لصالح المواطن وخدمته وتوفير الحياة الكريمة له وتخفيف كل الأعباء عن كاهله.