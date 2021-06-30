/638284/سامي-سليم-30-يونيو-غيرت-وجه-التاريخ-وهي-سبب-الإنجازات-الكبرى-حاليا-فيديو

قال النائب سامي سليم، عن محافظة الإسماعيلية، إن ثورة 30 يونيو قد غيرت وجه التاريخ بالنسبة لجمهورية مصر العربية، كنا فيث ضياع وهلاك محقق، وأن ثورة 2011 سببت خرابا كبيرا لمصر، وكان المقصود أن مصر عمود الخيمة للوطن العربي أن تلاقي مصير الضياع.

القيادة التاريخية

وتابع في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: بفضل القيادة السياسية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وقواتنا المسلحة، وشرطة مصر قد وصلنا إلى انجازات كبرى بسبب ثورة 30 يونيو، ونوجه لهم كل الشكر والتقدر.

طريق الازدهار

واختتم النائب: الثورة وضعتنا على الطريق الصحيح، ومنذ 7 سنوات، ومصر في تقدم وازدهار، ووضعها قد تغير للعالم كله اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، والفضل لله في المقام الأول، وللرئيس الوطني عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية الباسلة.

رئيس الشيوخ

وفي سياق متصل، كان قد أرسل قبلها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ثورة 30 يونيو.

وقال عبدالرازق، يسعدني أن أتقدم بإسمى وبإسم اعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ثورة 30 يونيو المجيدة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن ففي هذا اليوم العظيم خرج الملايين من أبناء الشعب المصري منتفضين ضد قوى الشر والظلام في مشهد حضارى يصعب تكرارة شهده العالم اجمع ،حيث صنع الشعب المصرى أعظم الثورات في التاريخ ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، فلبيتم يا سيادة الرئيس نداء الشعب وانحزتم لثورته، ادعو المولى عز و جل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على سيادتكم بدوام التوفيق والسداد وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء