/638285/ياسمين-أبوطالب-ثورة-30-يونيو-علامة-فارقة-في-تاريخ-الوطن

هنأت النائبة ياسمين ابوطالب، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، بأسمى آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.

دوت الخليج

ياسمين أبو طالب: 30 يونيو يوم شهد خروج ملايين المصريين منتفضين ضد قوى الشر والظلام

وأوضحت عضو مجلس النواب، ياسمين أبو طالب، أن هذا اليوم شهد خروج ملايين المصريين منتفضين ضد قوى الشر والظلام، ليستعيدوا بتلك الثورة هويتهم، وينقذوا البلاد من الفوضى والانهيار، في واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، داعية المولى عز وجل أنْ يُعيد هذه الذكرى الطيبة على بلادنا الغالية وهي في تقدمٍ ورخاء، وأن ينعم الجميع بالأمن والإستقرار والسلامة.

ياسمين أبو طالب: ثورة الثلاثين من يونيو كانت وستظل أسمى معاني الإنسانية

وقالت الدكتورة ياسمين ابوطالب، إن ثورة الثلاثين من يونيو كانت وستظل أسمى معاني الإنسانية التي علمتنا أن الكرامة كنز ثمين لا يُسلب ولا يُفرط فيه، فهي ثورة عظيمة لشعب عظيم أعادت للدولة المصرية ريادتها في المنطقة والعالم، وسوف يذكر التاريخ دائماً وأبداً أنها ثورة الإرادة الشعبية، مشيرةً أن هذه الثورة المجيدة هي المنبع الرئيسي لإنجازات الجمهورية الجديدة، التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بناء للإنسان المصري والذهاب به إلى ما يُعرف بجودة الحياة في معيشته ومسكنه وتعليمه وكافة خدماته التي تُقدم على الأرض.

وأكدت النائبة ياسمين ابوطالب، أن تلك الثورة العظيمة، والتي إستطاع من خلالها المصريين بالتكاتف مع القيادة السياسية إعادة الدولة المصرية إلى مسارها الصحيح في البناء والتنمية وتحقيق الإنجازات في كل المجالات، مشيرةً أن إلتفاف الشعب حول قيادته السياسية يساهم في المزيد من الإنجازات والتنمية، لشعب يستحق، وشعب مكانته بين شعوب الدول الأخرى كبيرة جداً، بأعتبار أن أرضه أقدم وأعرق حضارة عرفها التاريخ.