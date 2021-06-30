/638287/سامية-توفيق-30-يونيو-من-أعظم-ثورات-التاريخ ولها-دور-في-الحفاظ-على-البلاد-فيديو

قالت النائبة سامية توفيق، عضو النواب وزوجة الشهيد أركان حرب محمد فضل الله شومه، إن ثورة 30 يونيو سبب فخر كبير للشعب المصري، وأن أسر الشهداء دفعوا ثمن غالي لتصحيح المسار ولفتح آفاق جديدة للشعب المصري، وأن الأحلام والآمال قد عادت للشعب المصري.

صوت المصريين

وتابعت أن الثورة نقلت صوت المصريين للعالم كله بأن هناك جيش وطني عظيم وقائد كبير إسمه عبدالفتاح السيسي، وأنه بفضل تلك الثورة قد حافظنا على البلاد وسط أزمات كبرى وعنيفة، وأن تطور كبير يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين كافة مناحي الحياة.

وأضافت في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: نشهد حاليا بفضل ثورة 30 يونيو استقرار واضح وحفاظ على النسيج المجتمعي، واعتبر ثورة 30 يونيو من الأعظم في التاريخ، وأنه بفضلها أصبح هناك مضاعفة للانتماء والشعور الوطني لدى عموم المصريين.

واستطردت: بات أعداد المقبلين للتقدم على الكلية الحربية أضعاف الأعداد قبل ثورة 30 يونيو، والأطفال كلهم حاليا يدركون عظيم تضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن 30 يونيو زرعت الدروس الوطنية بين صفوف الشعب. واختتمت: كزوجات للشهداء، رغم الألم بداخلنا، إلا اننا نرى ثمار الثورة حاليا، ونرى المكتسبات التي حققها الشعب في المؤسسات المختلفة، بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لايتوقف عن الاهتمام بكافة قضايا وملفات الوطن.

نقلة نوعية

وفي سياق متصل، كان قد قال النائب عمرو السنباطي، نائب مدينة نصر ومصر الجديدة، إن ثورة 30 يوينو نقلت مصر إلى مكانة أفضل، والمنجازات الحالية هي نتاج هذه الثورة، وأننا الآن نعيش عصر الجمهورية الجديدة والتطور غير المسبوق في كافة مناحي الحياة بفضل تلك الثورة.

واستطرد في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إنه مذ 50 عاما لم نرى مثل تلك الإنجازات والمشروعات الكبرى، وهي تعتبر ثمار الثورة المجيدة في 30 يونيو، والتي بلا شك أنقذت مصر.

واختتم: لايسعنا إلإ توجيه الشكر والثناء على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب وقوفه وانحيازه مع الجيش والشرطة لصالح صف الشعب المصري، وحمايته ورعاية مصالحه على مدار السنوات السابقة.

وجه التاريخ

وقال قبلها النائب سامي سليم، عن محافظة الإسماعيلية، إن ثورة 30 يونيو قد غيرت وجه التاريخ بالنسبة لجمهورية مصر العربية، كنا فيث ضياع وهلاك محقق، وأن ثورة 2011 سببت خرابا كبيرا لمصر، وكان المقصود أن مصر عمود الخيمة للوطن العربي أن تلاقي مصير الضياع.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": بفضل القيادة السياسية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وقواتنا المسلحة، وشرطة مصر قد وصلنا إلى انجازات كبرى بسبب ثورة 30 يونيو، ونوجه لهم كل الشكر والتقدر.