/638236/الفراعنة-في-الأوليمبياد-قائمة-الأسماء-المتأهلة-إلى-دورة-الألعاب-بطوكيو-2020-في-مختلف-الألعاب-مصر-تراهن-على-أبطال-الجودو-والملاكمة-والكاراتيه

تفصلنا أيام قصيرة عن بدء الحدث الأهم في العالم، حيث تبدأ أولمبياد طوكيو يوم 23 يوليو وتنتهي يوم 3 أغسطس، وتقوم اللجنة الأولمبية اليوم، باختيار اللجنة النهائية التي ستمثل مصر في أولمبياد طوكيو 2021 والتي ستقام في دولة اليابان.

ويعرض موقع دوت الخليج أسماء اللاعبين واللاعبات الذين حسموا تأهلهم إلى "أولمبياد طوكيو 2021":

1- منافسات الغطس

يمثل مصر في أولمبيات طوكيو 2021، في منافسات الغطس، كل من: يوسف عمرو سليم ومها عبدالسلام ومهاب الكردي، ومن الممكن أن ينضم إليهم مها عامر.

2- السباحة

تمثل مصر في السباحة فريدة عثمان، بعد تأهلها فى سباق 50 متر حرة و100 متر دولفن بالإضافة إلى مروان القماش وعلى خلف الله .

3- السباحة التوقيعية

يمثل مصر في السباحة التوقيعية، منتخب السيدات، والذى يتكون من 12 لاعبة، يتم اختيار 8 لاعبات بالإضافة إلى واحدة احتياطية، ويضم منتخب السيدات كل من مريم عبدالله وشهد عبدالله ونديم برسوم وأمينة الفقى وسندس محمد وهنا هيكل ونور سيف الدين وفريدة رضوان ونهال سعفان وجيداء أشرف وملك طوسون.

4- منافسات القوس والسهم

تأهل في القوس والسهم كل من: هانيا فودة وندا غرام وشريف محمد ويوسف طلبة ولكن لن يشارك سوى لاعبا ولاعبة منهم، ويقوم الاتحاد باختيار المشاركين

5- ألعاب القوى

تاهل إلى أولمبياد طوكيو في ألعاب القوى الرباعي: مصطفى حسن ومحمد خليفة ومصطفى الجمل وبسنت حميدة.

6- الريشة الطائرة

يمثل مصر في ريشة الطائرة لاعب ولاعبتين بالإضافة إلى فريق زوجى المختلط وزوجى السيدات الذى يشمل ضحى توفيق وهادية حسنى، والتي تعتبر أول برلمانية تنضم إلى الأوليمبياد، كما يضم زوجى المختلط أدهم الجمال وضحى توفيق.

7- الملاكمة

يقوم بتمثيل مصر في أولمبياد طوكيو في الملاكمة، الثنائي عبدالرحمن عرابى ويسرى رزق.

8- السلاح

تأهلت إلى أولمبياد طوكيو في منافسات السلاح، يارا الشرقاوى ومريم الزهيرى وندا حافظ ونهى حسين ونورا محمد، بالإضافة إلى علاء أبوالقاسم ومحمد عبدالعال ومحمد ماهر حمزة ومحمد السيد وزياد السيسى ومحمد عاشور ومدحت بهجت ويوسف ثناء، ومهاب شوقي.

8- الجمباز الفنى

تأهل في منافسات الجمباز الفني كل من: عمر محمد وزينة شرف ومندى محمد، بينما تأهل فى منافسات الجمباز الايقاعى، للفردي حبيبة مرزوق، والفرق الجماعية، كل من لوجين السيد وباولينا فوده وسلمى صالح وسارة فانونس، وفى منافسات الترامبولين سيف شريف بالإضافة إلى ملك حمزة .

9- الجودو

يمثل مصر في منتخبات الجودو كل من: حاتم عبدالآخر ومحمد على عبدالعال ورمضان درويش، ومحمد عبدالموجود.

10- الكاراتيه

يقوم بتمثيل منتخب مصر في منافسات الكارتية بأولمبياد طوكيو 2021، كل من: فريال عبدالعزيز وجيانا فاروق ورضوى رضوان وعبدالله عبدالعزيز وعلى الصاوي، وعبدالله عبدالعزيز.