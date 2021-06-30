القومى للمرأة يشكر السيسى لتحمل الدولة نفقات علاج مرض ضمور العضلات

جدة - نرمين السيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، باسمى معانى الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوجيهاته اليوم بتحمل الدولة نفقات علاج مرض ضمور العضلات للأطفال حديثى الولادة والتى تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل، وبقيام الدولة بالكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال حتى يتم التشخيص والعلاج مبكرا.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى، وفقا لبيان صحفى، عن عميق سعادتها بتوجيهات الرئيس قائلة: "للإنسانية عنوان.. شكرا سيادة الرئيس كم من أم مصرية أسعدها قرارك اليوم، فقد أحييت الأمل فى قلوب ملايين الأمهات التى على استعداد لتبادل حياتها بحياة أبنائها فحياة الأبناء لا تقدر بثمن بالنسبة للأم، و هذا ماعهدناه دائماً من الرئيس الإنسان، اهتمام كبير بالمواطنين ورفع العبء عن كاهل الأسر المصرية وخاصة المرأة التى تعد أكثر من يعانى فى حالة مرض أحد أطفالها بمرض خطير مثل ضمور العضلات". وأكدت مرسى، أن كل أم مصرية تشعر اليوم بالمزيد من الفخر والامتنان لاهتمام الرئيس بمشاكلها هى وأبنائها ويشعر بمعاناتها ويحرص على مساندتها ودعمها والعمل على تذليل كافة العقبات أمامها.



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