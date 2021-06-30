أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز مساء غدٍ الخميس في الدوري الممتاز



وجاءت قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وأليو ديانج وأفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي. خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن. وشهدت القائمة عودة مروان محسن واستبعاد كل من محمد هاني ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام بخلاف أيمن أشرف للإيقاف. واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الخميس على ملعب «الأهلي وي السلام»

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل مباراة بيراميدز .. عودة مروان محسن لقائمة الأهلى واستبعاد بواليا وبيكهام وهانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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