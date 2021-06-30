/638290/مفاجأت-في-قائمة-بيراميدز-أمام-الأهلي-بالدوري-الممتاز

اعلن تاكيس المدير الفني الجديد لبيراميدز عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، في المواجهة التي تقام في تمام التاسعة من مساء الغد.

قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري

ويستعرض دوت الخليج قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز. قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي. خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

وشهدت قائمة النادي الأهلي والمقرر خوضها مباراة بيراميدز في التاسعة مساء غد الخميس على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز غياب والتر بواليا مهاجم الفريق ومحمد هاني وبيكهام ظهيران الفريق.

وعلم دوت الخليج أن سبب استبعاد والتر بواليا وناصر ماهر عن قائمة النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز جاء بسبب الأمور الفنية وليس بسبب الإصابة كما أدعى البعض خلال الدقائق الماضية.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

ويستعرض دوت الخليج قائمة الفريق: في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي- مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة- سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة.

خط الهجوم:صلاح محسن- محمود كهربا- محمد شريف- جونيور اجاي- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر- مروان محسن.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.