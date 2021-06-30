خالد عكاشة: عبقرية ثورة 30 يونيو أنها كانت مدركة لهدفها من اللحظة الأولى

جدة - نرمين السيد - قال الخبير الأمنى العميد خالد عكاشة مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يرى أن التجلى البارع للقيادة السياسية والنظام السياسى، الذى أنتجته ثورة 30 يونيو، ساهم بشكل كبير فى تحقيق مكونات القوى الشاملة.





وأوضح فى لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى مساء اليوم الأربعاء، فى برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية الحياة: "أحد التجليات العبقرية لثورة 30 يونيو إنها كانت مدركة لهدفها من اللحظة الأولى، لو مكنتش اشتغلت عليها من 2013 و2014، وعملت ليها خطة ومجموعة من الخطوات سابقت بيها الزمن، مكناش قاعدين فى 2021 بنسمع المؤشرات اللى وصلت ليها مصر". وأضاف عكاشة: "القوى الشاملة كانت عايزة شغل على كافة المسارات، إنك تستدعى القوى الناعمة والمكانة بالنسبة للدولة المصرية، اللى عايزة توصل للهدف من لحظتها الأولى، والنهاردة تحققت وبنتابعها فى المؤشرات ووسائل الإعلام العالمية، كما وصلنا إلى منطقة آمنة مميزة، وأصبح يشاد بهذه التجربة".

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