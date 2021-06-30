محمود مسلم: الإخوان اعتقدوا أن ثورة 30 يونيو لن تخرج خارج شاشات الفضائيات

وأضاف مسلم خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، مساء اليوم الأربعاء، فى برنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، أن إعلام الإخوان كان يحاول تصدير أن الأمور جيدة "والدنيا وردى" على غير الحقيقة، وبالتالى لم يصدقهم المصريين.
وأشار مسلم، إلى أن الواقع هو الذى يغير قناعات المواطنين بشكل كبير، موضحا أن الإخوان كانوا يظنون أن ثورة 30 يونيو لن تخرج خارج شاشات الفضائيات، حتى يوم الثورة.
وأوضح مسلم، إن جماعة الإخوان الخائنة كانت شوكة فى ظهر الوطن، وظلت تحرك جميع القوى السياسية، وعندما غابت بدأ المشهد فى الاعتدال، والدليل على ذلك ما حدث فى دستور 2012 ودستور 2014.
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