هانى لبيب: المواطنة منفذة على أرض الواقع بفضل النظام السياسى

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب هانى لبيب رئيس تحرير موقع دوت الخليج، إن موقف الكنيسة هو موقف المواطن المسيحى المصرى، موضحا أنه قبل أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو، كانت تلقى عبارات تشكك فى وطنية المواطن المسيحى مثل عبارات الكنيسة دولة داخل الدولة.





وأضاف لبيب خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، مساء اليوم الأربعاء، فى برنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، أن هذه المصطلحات كان يطلقها رموز المفكرين من التيارات الإسلامية المتطرفة، وكانوا يشككون دائما فى المسيحيين بمصر، موضحا أن هذه الألفاظ توحى بأن المواطن المسيحى خائن وانتمائه إلى أمريكا، وعندما جاء الإثبات لمن ينحاز المواطن المسيحى، انحاز للدولة المصرية. وأشار لبيب، إلى أن أكثر الفئات التى تعرضت للضغط هو المواطن المسيحى والمرأة، حيث صدر ضدهما فتاوى، مؤكدا أن كلمة المواطنة كانت بدون طعم أو لون، أما الآن أصبحت كلمة المواطنة منفذة على أرض الواقع بفضل النظام السياسى الحالى.

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