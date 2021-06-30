رفعت شكيب فى ذكرى 30 يونيو: الرئيس السيسى وفى بوعده

وأضاف شكيب، فى بيان له، أن أبناء الشعب المصرى خلال هذه الثورة المجيدة سطروا بإرادتهم ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنوا بعزيمتهم القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق.
وقال شكيب، إن الرئيس السيسى وفى بما وعد به منذ سنوات واتضح ذلك جليًا فى المشروعات الكبرى كقناة السويس الجديدة وتطوير الريف المصرى والاهتمام بالصعيد، والحملات الصحية للقضاء على الأمراض المزمنة، كحملة 100 مليون صحة والمبادرات المجتمعية كمبادرة حياة كريمة.
وأشاد عضو مجلس النواب، بما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة ورصد الحكومة المصرية 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة " خلال ثلاث سنوات، وتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه فى العام لكل مرحلة خلال خطة التنفيذ.
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