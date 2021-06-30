فيديو.. سفير كازاخستان: مصر سياستها حكيمة ودائما لديها مفتاح حل الأزمات

جدة - نرمين السيد - وأشار سفير كازاخستان بالقاهرة، إلا أنه وفى هذا الإطار يتم بذل جهود كبيرة لتوطيد العلاقات أكثر بكل السبل ومنها تبادل الزيارات، لافتًا إلى أن آخر زيارة كانت على أعلى مستوى فى مارس 2017 عندما زار الرئيس السيسى كازاخستان.

وقال "نحن نتشارك فى كثير من المنظمات الدولية من بينهم منظمة التعاون الإسلامى، نحن مراقب فى جامعة الدول العربية وأيضا نتشاور فى الأمم المتحدة فى كل القضايا الدولية والإقليمية والأوضاع فى الشرق الأوسط ".

وأضاف فى حوار خاص مع دوت الخليج أن مصر سياستها حكيمة ودائما لديها مفتاح حل الأزمات الصعبة، ولديها خبرة كبيرة فى المفاوضات، ونحن دائما نرى هذا سواء فى الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامى.