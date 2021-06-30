على الشواطئ وبالميادين.. المصريين الأحرار يحتفل بالذكرى الثامنة لـ 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، احتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو، بالميادين والأماكن العامة والمنتزهات حيث بثت مقرات الحزب المركزية والمحافظات الأغانى الوطنية ووزعت أعلام الجمهورية على المارة فى الشوارع والميادين الرئيسية.





وقام أبناء الحزب بطواف ميدان تريومف وشارع صلاح سالم وتوزيع الأعلام احتفالا بذكرى الثورة، كما طافت السيارات فى عدة محافظات ومنها الوادى الجديد، للاحتفال عن طريق إذاعة الأغانى الوطنية، وفى محافظة السويس قام الحزب بإعداد مطبوعات عن النجاحات التى حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودور الشعب المصرى للحفاظ على الهوية الوطنية.

وفى محافظة مطروح قام الحزب بتوزيع الأعلام وتهنئة المواطنين المصيفين بالشواطئ من عموم المحافظات، كما نظم ندوة عن دور ثورة يونيو وآثارها العظيمة للحفاظ على البلاد.

وجاء ذلك وسط تفاعل وحالة فرح من المواطنين الذين بادروا بتقديم الشكر للحزب على دورهم فى التواصل والمشاركة فى الاحتفال بطريقة بسيطة تسعد القلوب.