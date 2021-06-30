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وقام أبناء الحزب بطواف ميدان تريومف وشارع صلاح سالم وتوزيع الأعلام احتفالا بذكرى الثورة، كما طافت السيارات فى عدة محافظات ومنها الوادى الجديد، للاحتفال عن طريق إذاعة الأغانى الوطنية، وفى محافظة السويس قام الحزب بإعداد مطبوعات عن النجاحات التى حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودور الشعب المصرى للحفاظ على الهوية الوطنية.
وفى محافظة مطروح قام الحزب بتوزيع الأعلام وتهنئة المواطنين المصيفين بالشواطئ من عموم المحافظات، كما نظم ندوة عن دور ثورة يونيو وآثارها العظيمة للحفاظ على البلاد.
وجاء ذلك وسط تفاعل وحالة فرح من المواطنين الذين بادروا بتقديم الشكر للحزب على دورهم فى التواصل والمشاركة فى الاحتفال بطريقة بسيطة تسعد القلوب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على الشواطئ وبالميادين.. المصريين الأحرار يحتفل بالذكرى الثامنة لـ 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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