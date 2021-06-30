نواب البرلمان : توفيرعلاج لمرضي ضمور العضلات على نفقة الدولة امتداد لحياة كريمة..والصحة حق أصيل من حقوق الإنسان..وعلى منظملت المجتمع المدني التكاتف مع الدولة فى القضاء على المرض

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ثمن عدد من نواب البرلمان، اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاربعاء، علاج مرضي ضمور العضلات على نفقة الدولة، تخفيفا على المواطنين اللذين يعانون من هذا المرض، وخاصة مع ارتفاع تكلفته التي تصل إلى حوالي 3 مليون جنية.

ويرصد موقع دوت الخليج فى التقرير التالي ما ذكره بعض نواب البرلمان بشأن اعلان الرئيس لعلاج مرضي ضمور العضلات على نفقة الدولة

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عن تحمل الدولة تكاليف علاج مرضى الضمور العضلى، يثبت كل يوم إهتمام الدولة بحقوق الإنسان المصرى، ويؤكد توجيهات الرئيس بالإهتمام ببناء الإنسان كثروة بشرية.

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وأضاف أبو العلا ، مرض الضمور العضلى من الأمراض التي يصعب علاجها حال تأخر الكشف عنها، بالإضافة إلى تكلفتها العالية، حيث تصل إلى ٣ مليون دولار للطفل الواحد، ما يمثل أزمة وتحدى كبير لأى دولة.

مرضي ضمور العضلات

وثمن النائب أيمن أبو العلا، توجيهات الرئيس بالكشف المبكر عن ذلك المرض في الشهور الأولى عقب ولادة الطفل، للتعامل معه بشكل سريع، ما يؤدى إلى نتائج إيجابية في العلاج والحد من التكاليف الباهظة لعلاجه عقب ذلك، مضيفا، تلك التوجيهات ليس لها تفسير سوى حرص الرئيس على صحة المصريين وبناء البشر بشكل سليم والاستثمار فى الموارد البشرية، وشعور الرئيس بأنه أب لكل المصريين يعيش هموم كل أسرة لديها طفل مريض.

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وأكدت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن شروع الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعاون والتنسيق بشأن الكشف المبكر من الشهور الأولى لميلاد الطفل عن الإصابة بالضمور العضلي، خطوة مقدرة وتأكيد علي إهتمام الدولة بالمواطن المصري وحقوقه الصحية.

العلاج على نفقة الدولة

جاء ذلك في تصريحات للمحررين، مؤكدة علي أن الدولة المصرية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها رؤية مختلفة في حقوق الإنسان وخاصة حق الصحة ومن ثم أولته الرعاية الكاملة فتم إطلاق العديد من المبادرات للقضاء علي قوائم الإنتظار في كافة المستشفيات، وأيضا القضاء بشكل نهائي علي فيروس سي وغيرها من الأمراض التى كانت تمثل إشكالية كبيرة لدي المواطن المصري علي مدار السنوات الماضية.

ولفتت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلي أم مرض الضمور العضلي من الأمراضي التى لا يوجد لها علاج بالداخل المصري طوال الفترة الماضية، وتوجد العديد من الحالات بمختلف محافظات مصر، ومع إثارة هذه الإشكالية تم الانتباه لها من قبل القيادة السياسية والتنسيق مع إحدي الشركات السويسرية من خلال هيئة الدواء المصرية لتوفير العلاج الملازم له في الشارع المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب علي أن مثل هذه التحركات تعبر عن الإرادة المصرية الخالصة في الإهتمام بحقوق الإنسان بمختلف المجالات وإن حق الصحة يكون في الأولوية دائما، بجانب حق التنمية والسكن وغيرها من الحقوق التى يحتاجها المواطن بشكل جدي وظلت مهملة طوال سنوات ماضية.

أشاد النائب عمرو القطامي ، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عن تحمل الدولة تكاليف علاج مرضى ضمور العضلات،خلال تفقده للألات والمعدات المشاركة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة، موضحا أنه يؤكد اهتمام الدولة بالحفاظ على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة، انطلاقا من حرص الدولة على بناء الإنسان المصري.

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وثمن النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، حرص الرئيس السيسي الدائم على صحة المواطنين سواء من خلال تحمل الدولة لتكاليف علاج مرضي ضمور العضلات، أو من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي منذ فترة، ومنها "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن فيروس سي، للقضاء عليه واعلان مصر خاليه منه.

كما أشار النائب عمرو القطامي، إلى المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، للحفاظ على صحة المرأة المصرية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، فضلا عن افتتاح مدينة الدواء المصرية ،والاعلان عن تسجيل أول علاج بالسوق المحلي لعلاج ضمور العضلات.

ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حديث الرئيس السيسي، بشأن دعم الدولة المصرية تكاليف علاج مرضى ضمور العضلات.

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وقال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس السيسي، فيما يتعلق بتحمل الدولة التكاليف الخاصة بمرضى ضمور العضلات، إنما يعبر عن حس إنساني خالص، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أهتمام الرئيس البالغ بملف حقوق الإنسان وصحة المواطنين على وجه التحديد.

وأضاف النائب محمد سلطانـ أن الدولة المصرية تولى اهتمام بالغ بملف الصحة وتابع عضو مجلس النواب، محمد سلطان، حديثه قائلًا:" الدولة المصرية تولى أهتمام بالغ بملف الصحة، وذلك بدءً بتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تُعد ثورة هائلة على الأوضاع المتردية فى هذا الملف.