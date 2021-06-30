/638291/غادة-علي-30-يونيو-عيد-تحرير-الوطن-العربي-والسيسي-أعاد-مصر-لمكانتها-التاريخية

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن يوم 30 يونيو يعتبر عيد تحرير للوطن العربي بالكامل وليس لمصر فقط، لافتة إلى أنه في مثل هذا اليوم تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل شجاعة مواجهة أهل الشر من جماعة الإخوان الإرهابية وانتزاع مقاليد الحكم من بين أيديهم وتحرير مصر من قبضتهم، بل وتمكن من إيقاف مخطط الجماعة الإرهابية لنشر الفتنة والحروب بين دول الوطن العربي تحقيقا لأهدافهم الدنيئة.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته النائبة غادة على فى ذكرى ثورة 30 يونيو

وقدمت النائبة غادة علي، التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، متمنية أن تستمر مصر بفضل قيادتها الواعية في مسيرة الإصلاح والتنمية التى نشهدها حاليا، داعية بالرحمة والمغفرة لشهداء مصر من أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم للقضاء على ذيول جماعة الإخوان الإرهابية.

ذكرى ثورة 30 يونيو2013

وأوضحت نائبة التنسيقية أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية تعد معجزات وليست إنجازات، وأصبح من الصعب رصدها أو حصرها، وأنه لا توجد دولة في العالم تعمل بهذا الكم من الإنتاج والتقدم لعى جميع المستويات في آن واحد، مشيدة بالمراكز المتقدمة التى حققتها مصر اقتصاديا خلال جائحة كورونا في الوقت الذي تضررت في كبرى الدول، وبالتمكين الحقيقي للمرآة والشباب في مختلف قطاعات الدولة السياسية والتنفيذية والتشريعية.

انجازات ثورة 30 يونيو

وأشارت الدكتورة غادة علي، إلى أن النجاحات التى حققها الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر أعادتها لمكانتها التاريخية بعد مرحلة كان الجميع يؤكد خلالها أن مصر لن تعود مجددا، مؤكدة أن مواجهته لجماعة الإخوان الإرهابية لم تكن هينة وأنه واجهم بشجاعة وبسالة لا مثيل لها، مشيدة بالقيم والأخلاقيات التى اتبعها في تعامله في مختلف ملفات الدولة المصرية.

دور مصر الاقليمي

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الجهود المبذولة في الشأن الداخلى لم تؤثر على دور مصر الإقليمي بل زاد التواجد المصري الداعم والمؤثر في مختلف القضايا على مستوى الوطن العربي، حيث تواجدت مصر في العمق الفلسطيني والعراقي وكذلك الليبي والسوداني والأثيوبي في وقط واحد، وهو ما يستحيل أن تفعله دولة في وقت تبنى فيها داخلها، مؤكدة أنه إذا عاد التاريخ مجددا لاتبعت نفس النهج ونزلت للميدان تهتف من أجل دعم الرئيس السيسي في مسيرته الطموحة.