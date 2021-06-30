/638294/الزمالك-يعيد-مصطفى-فتحى-للديار-مقابل-عشرة-ملايين-جنيه-بالموسم

قرر مسئولو الزمالك توقيع عقود جديدة مع مصطفى فتحى لاعب الفريق الذى ينتهى عقده نهاية الموسم المقبل ، ويشارك اللاعب بالموسم الحالى مع فريق سموحه لنهاية الموسم على سبيل الإعارة .

ويرصد دوت الخليج أبرز التطورات في عودة مصطفى فتحي للزمالك بعد الإعارة للفريق السكندري سموحة.

ومن المنتظر أن يجدد اللاعب عقده مع الزمالك لمدة ثلاثة سنوات مقابل عشرة ملايين جنيه بالموسم وسعى نادى سموحه فى الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى فور إنتهاء إعارته ولكنه فضل العودة للزمالك وتجديد تعاقده.

رد الزمالك حول عرض سموحة

ورفضت لجنة الزمالك المؤقتة بقيادة حسين لبيب، في وقت سابق طلب نادي سموحة حول، مواصلة مصطفي فتحي لاعب القلعة البيضاء المعار للفريق السكندري، في المواصلة ومد عقده بشكل إعارة أو بيع بشكل مباشر، وجاء ذلك بسبب حاجة كارتيرون لخدمات اللعاب في الفترة القادمة.

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عودة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة مع بداية الموسم الجديد، بعد تألقه الملفت من قبل العديد من الأندية في الدوري الممتاز، وبالأخص من الفريق السكندري، منذ انتقاله لصفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة، مع حاجة الزمالك لخدمات اللاعب الذى يمتاز بالمهارة والسرعة وايجادة تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه.

موسم فتحي مع سموحة

نجح ‏مصطفي فتحي لاعب الزمالك المعار في هذا الموسم مع سموحة فى رفع رصيده من الأهداف التي سجلها في الدوري، هذا الموسم، إلى 11 هدف، ومن جانب آخر إستطاع أن يصنع 5 أهداف، ليصل إلي مساهمته في 13 هدف مع الفريق السكندري منذ انتقاله إلى صفوفه فى الإنتقالات الشتوي الماضي.

أرقام مصطفى فتحي

وإستطاع مصطفي بذلك الرقم التفوق على أفضل مواسمه التهديفية في الدوري مع الزمالك موسم 2015 / 2016 والتى سجل خلالها خمسة أهداف، ليصبح هذا الموسم الأكثر له الذي يُساهم في الأهداف.