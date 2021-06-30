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« نواب تنسيقيه شباب الأحزاب» بالغربية يُكرمون الطالبة شهد الحلواني «الأولي علي الشهاده الإعداديه من الصم والبكم»...«صوروفيديو»

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كرم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بالغربية، الطالبة شهد الحلواني الحاصلة علي المركز الأول علي الشهاده الاعدادية بمحافظة الغربية من الصم والبكم .

دوت الخليج يرصد تكريم نواب تنسيقية شباب الاحزاب لطالبة الصم والبكم بالغربية 

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ذوى الاعاقة 

وقالت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الطالبة شهد مثال للشخص الطموح الناجح ،موضحة تغلبها على كل المعوقات التي واجهتها مؤكدة أن الاعاقة لم تكن حاجز يمنع شهد من اكمال دراستها وتفوقها، معربة عن فخرها وكامل دعمها للفتاة .

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تنسيقية شباب الاحزاب 

وقال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن التنسيقية  اضفت أنواعا  وألوانا جديدة للعمل السياسي فى مصر، لافتا أن تواجده اليوم مع النائب محمود القط والنائبة دعاء عريبي، من ثلاث احزاب مختلفة، في هذا التكريم يؤكد عملهم تحت لواء واحد  كإدارة  واحدة، مثمنا نجاح الطالبة شهد ابنة محافظة الغربية وتفوقها على اعاقتها ومحنة فقد والدتها،  مؤكدا أنها مثال يحتذي به للفتيات وذوي الاعاقة والمجتمع الريفي بأن ليس لديهم حجة.

 

 

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 وأشار النائب احمد قناوي ،عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية تسلط الضوء على الشخصيات التي تعد مواطن اجتهاد وتميز كشهد ،مؤكدا على اهتمام التنسيقية بذوي الهمم  وان الاعاقة ليست بالجسد وانما اعاقة ارادة.

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 وقال النائب محمود القط ، عضو مجلس الشيوخ، رد على الطالبة التي اعربت عن تطلعها للالتحاق بكلية الطب، " نتمني ان تظلي متفوقة وناجحة وسندعمك دائما ، وتبقي احسن واحدة فى الدنيا وتبقي دكتورة وتعالجيني" 

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يشار إلي أن هذا التكريم يأتي من دعم الفتاه لتحديها الاعاقه وتفوقها وحصولها علي المركز الأول علي مستوي المحافظه ولتكون حافز وقدوه لكل الطلاب وحثهم علي التفوق و الاهتمام بدراستهم وان يكونوا عناصر فاعله في المجتمع لخدمه مصرنا الحبيبه.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع