/638293/توتنهام-يستقر-على-نانو-سانتوس-مدير-فني-للفريق-مطلع-الموسم

أعلن نادي توتنهام هوتسبيرج عن الإستقرار وتعين نانو سانتوس، مدير فني للفريق، منذ مطلع الموسم، وذلك بعد رحلة بحث طويلة للفريق عن مدير فني للفريق، بعد خلافة البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد رحيلة في أواخر الموسم الماضي.

وأكد نانو في رسالته لأولى بعد تعينه مدير فني للفريق، ويستعرض دوت الخليج رسالة سانتوس بعد تولية خلافة توتنهام هوتسبيرج.

قال: "عندما يكون لديك فريق يتمتع بالجودة والموهبة ، نريد أن نجعل الجماهير فخورة و مستمتعة. إنه لمن دواعي سروري وشرف كبير أن اتواجد هنا ، أنا سعيد وأتطلع إلى العمل. ليس لدينا أي أيام نضيعها ويجب أن نبدأ مع بدء الموسم التحضيري في غضون أيام قليلة."

جوزيه مورينيو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير إقالة جوزية مورينيو صباح يوم التاسع عشر من أبريل الماضي، وذلك بعدما قرر عدم المشاركة في تدريبات الفريق إعتراضا على قرار المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، وكان جوزية مورينيو يعاني خلال الفترة الأخيرة من تراجع في مستوى الفريق وتلقى هزائم عديدة في بطولة الدوري، والخروج من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، وكانت إدارة توتنهام لديها الرغبة في إقالة المدرب في نهاية هذا الموسم، ولكنها قررت الإنتظار حتى لا يتم دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب كاملا.

أنطونيو كانتي

ورفض الإيطالي أنطونيو كانتي المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، في الخامس من يونيو الجاري، تدريب الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير، بعد مناقشات عديده تمت بين كانتي ورئساء النادي، في الأيام الماضية القليلة، ومحاولة الوصول إلي اتفاق وإمضاء العقد.

باولو فونسيكا

وفي التاسع من يونيو الجاري أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تعاقده مع البرتغالي باولو فونسيكا، مدير فني للفريق، بعقد يمتد لثلاث مواسم مع الفريق بعد رحلة بحث طويلة للفريق، في إجاد بديل البرتغالي جوزيه مورينيو، بسبب إعتراضة على قرار مجلس النادي في المشاركة في بطولة السوبر ليج.

إريك تيج هاج

وفي السابع عشر من يونيو الجاري، فشل الفريق الإنجليزي بعد مواصلت سلسلة الفشل في التعاقد مع مدرب، في التعاقد مع الهولندي صاحب الواحد وخمسون عام، إريك تيج هاج، وخطفة من أياكس أمستردام، ليجدد أياكس عقد مدربة والذي تولى تدريبة في موسم 2017، ومواصلة سلسلة نجاح قوية مع الفريق بعقد يمتد حتى 2023.