المصريين الأحرار بالسويس يشارك عروسين فرحتهم بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - على أنغام المزمار و الطبل البلدى، شارك حزب المصريين الأحرار بالسويس عروسين من أهالى السويس فرحتهم أثناء التقاطهم الصور التذكارية بحديقة الفرنساوى بمنطقة بورتوفيق بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.





وقام أعضاء حزب المصريين الأحرار بتوزيع أعلام مصر على العروسين و التقاط الصور التذكارية معهم. وأعرب العروسين عن سعادتهم بهذه اللافتة الجميلة من حزب المصريين الأحرار ومشاركتهم فرحتهم التى لاتنسى التى تتزامن مع فرحة ذكرى ثورة 30 يونيو. وكان حزب المصريين الأحرار بالسويس برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف عادل فاضل الأمين العام للحزب فى المحافظة شارك المواطنين فرحتهم بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو التى شهدت تكاتف جموع الشعب المصرى وإنتصار إرادته. حيث قاموا بتوزيع أعلام مصر على المواطنين وتوزيع بالونات على الأطفال بالحدائق العامة وتوزيع "برشور" مطبوع بأهم الإنجازات خلال الفترة السابقة. وأشرف على الفاعلية أمانة الشباب بقيادة عادل الزهيرى، وأمانة المرأة بقيادة سماح مهدى، وبمشاركة رامى عبد الباسط مساعد أمين الشباب، ونرمين أبو العلا، وميرفت بنيامين، وميرفت لمعى مساعدات أمانة المرأة بالحزب، وسط جو مفرح وترحيب من الجميع بروح الانتماء وتقديم الشكر والامتنان.

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