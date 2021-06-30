فيلم قرار شعب.. مواطن يطالب بمحاكمة الإخوان بتهمة الغباء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، تعليقا على حضور طارق الزمر، احتفالات نصر أكتوبر المجيد، فيما تساءل آخر كيف يحضر هذا الشخص الاحتفال رغم تورطه فى مقتل الرئيس أنور السادات؟ واصفا الموقف بـ"النكسة".

ووثق الفيلم الأحداث التى شهدتها الدولة المصرية بداية من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، إلى أحداث ثورة 30 يونيو، التى أنقذت مصر من الجماعة الظلامية.