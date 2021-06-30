فيديو: القرار.. تسجيلى يوثق عنف جماعة الإخوان الإرهابية قبل 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - ووثق الفيلم الأحداث التى شهدتها الدولة المصرية بداية من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، إلى أحداث ثورة 30 يونيو، التى أنقذت مصر من الجماعة الظلامية. وظهر فى الفيلم الفنان آسر ياسين، حيث يلتقى عددا من الشخصيات والمواطنين الذين عاصروا الأحداث فى عهد الإخوان. وبدأت أحداث الفيلم بعرض بعض مشاهد عنف الإخوان فى الميادين والشوارع، بعد تمكنهم من الحكم، وتسجيلات لخطاباتهم الدموية. كما عرض الفيلم أحداث ثورة 30 يونيو، وخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى التاريخى "والذى كان حينها وزيرا للدفاع"، بتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وانطلاق مشاهد الاحتفالات فى الميادين والشوارع. وتضمنت المشاهد التى عرضها فيلم قرار شعب، خطاب الرئيس المعزول محمد مرسى، وانتظاره لنتيجة الانتخابات الرئاسية، التى انتهت بفوزه. وأظهر الفيلم الوثائقى، تأكيدات شهود عيان عن سيطرة الجماعة الإرهابية على مختلف الوظائف، والجامعات، والمساجد، تحت مسمى فكر التمكين، ثم انتقلت الأحداث إلى واقعة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، على يد أفراد الجماعة الإرهابية طارق الزمر، والذى يظهر بعد عقود بجانب المعزول مرسى، فى احتفالية نصر أكتوبر فى استاد القاهرة، برغم مشاركته فى قتل صاحب النصر.

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