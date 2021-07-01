البابا تواضروس: نعيش نهضة حقيقية.. وما تحقق خلال 7 سنوات ثمار لثورة يونيو

جدة - نرمين السيد - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الشعب المصرى يعيش فى نهضة حقيقية وإنجازات تشمل جميع المجالات فى ربوع الوطن تسعد جميع المصريين.





وقال البابا تواضرس، فى اتصال هاتفى لقناة "إم بى سى" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن هدف ثورة 30 يونيو هو إعادة الدولة التى كانت تتعرض للسرقة وبالفعل عادت الدولة، قائلًا: "إننا نعيش فى ذكريات رائعة ونهضة حقيقية فى جميع المجالات بلا استثناء تشمل الصغير والكبير.. ما تحقق من إنجازات خلال 7 سنوات لم يكن متوقعًا على الإطلاق ونعتبره ثمار لثورة 30 يونيو".

وتابع البابا تواضروس، أن كل هذه الأمور والنهضة التى تحدث بهذه السرعة على أرض مصر شيء أكثر من رائع وليس من السهل أن تجده فى أى بلد بهذه الصورة.