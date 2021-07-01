قرار شعب.. أحمد فايق: الشهيد الحسينى أبوضيف كشف فضيحة مرسى

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" وصديق الصحفى الحسينى أبوضيف، إن الشهيد نشر تحقيقا قبل استشهاده كشف خلاله صدور عفو رئاسى من محمد مرسى عن مجموعة من المسجونين كان من ضمنهم شقيق زوجته.





وعرض الفيلم الوثائقى قرار شعب، المذاع مساء اليوم، لقطات من حديث الشهيد الحسينى أبوضيف خلال تغطيته لاعتصام الاتحادية، بالإضافة إلى لقطات من جنازته. وعرض الفيلم الوثائقى، شهدات شهود عيان عن سيطرة الجماعة الإرهابية على مختلف الوظائف، والجامعات، والمساجد، تحت مسمى فكر التمكين، ثم انتقلت الأحداث إلى واقعة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، على يد أفراد الجماعة الإرهابية طارق الزمر، والذى يظهر بعد عقود بجانب المعزول مرسى، فى احتفالية نصر أكتوبر فى استاد القاهرة، برغم مشاركته فى قتل صاحب النصر.

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