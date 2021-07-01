القرار.. منشق عن الإخوان: كانوا ينظمون احتجاجات للضغط على المؤسسة العسكرية

جدة - نرمين السيد - أظهر الفيلم الوثائقى قرار شعب، الذى عرض مساء اليوم الثلاثاء، على قنوات الشركة المتحدة للإعلام، والقناة الأولى المصرية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، شهادة أحد المنشقين عن الجماعة الإرهابية.





وتحدث عمرو عمارة، أحد الشباب الذين تراجعوا عن الفكر المتطرف لجماعة الإخوان الإرهابية، محاولات الإخوان للسيطرة على مختلف وظائف الدولة، والجامعات، والمساجد، تحت مسمى فكر التمكين.

وقال عمرو عمارة: "أثناء 25 يناير وما بعدها كنا ننظم وقفات فى الشارع فى جميع محافظات مصر بتعليمات من مكتب الإخوان، كى نجس نبض الشارع، ونعرف كيف يفكر الشارع المصرى، ومن سيأتى به فى الانتخابات".

وأشار إلى أنه بناء على النتيجة التى يخرج بها قيادات الإخوان حول توجهات الشعب، كان يقدرون من سيأتى إلى الحكم.

وأضاف عمرو عمارة: "من هنا أعطت الجماعة تعليمات بالحشد فى ميدان التحرير كضغط على المؤسسة العسكرية".

وأشار إلى أن الإخوان كانوا لا يعتدون بشهادة الشخص التابع لهم، سواء مؤهل عال أو متوسط أو حتى أمى، لكن الأهم لديهم كان هو الولاء لهم ولأفكارهم، وقدرتهم فى السيطرة على هذا الشخص.

كما تحدث عمرو عمارة، عن أحداث الاتحادية، قائلا إن المجموعة التى شاركت فى أحداث الاتحادية، هى من النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين شعبة عين شمس، كانت برئاسة خالد عطية المحامى المقرب من المهندس خيرت الشاطر، والأقرب من جماعة الإخوان، والتى تأخذ تعليمات للسيطرة على الوضع هناك.

ووثق الفيلم الأحداث التى شهدتها الدولة المصرية بداية من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، إلى أحداث ثورة 30 يونيو، التى أنقذت مصر من الجماعة الظلامية.

وظهر فى الفيلم الفنان آسر ياسين، حيث التقى عددا من الشخصيات والمواطنين الذين عاصروا الأحداث فى عهد الإخوان.