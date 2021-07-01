الوثائقى "قرار شعب" يكشف تهديد الإخوان للشعب المصري من منصة رابعة: سنسحقكم.. فيديو

عرض الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، الذى عرضه قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والقناة الأولى للتلفزيون المصرى، تهديدات جماعة الإخوان بعد الإطاحة بحكم الجماعة في ثورة 30 يونيو، كان من بينها تدمير مصر.

تضمنت التهديدات التي عرضها الفيلم الوثائقى، تصريحات من أعضاء الجماعة خلال الاعتصام بأن من "سيرش مرسى بالمياه سيرشونه بالدماء"، وهو ما يؤكد تبنى الجماعة منهج العنف ضد الشعب المصرى.

كما تضمن الفيلم تهديدات طارق الزمر للمصريين من أعلى منصة رابعة، كما تضمنت اللقطات أيضا تصريح أحد عناصر الجماعة بأنه أصبح هناك قاعدة جديدة في مصر.

وتمر اليوم الأربعاء، 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، التي قرر الشعب المصرى فيها الخروج من قيود الإخوان، والتحرر من جماعة أرادت السيطرة على الدولة، وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها ولكن جاءت الثورة الفريدة في تاريخ مصر، وتصدى الملايين من الشعب المصرى لمن أرادوا سرقة وطنه، ليبزغ فجرا جديدا للوطن.

وفى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، خرج الملايين من كافة أبناء الشعب المصرى في مختلف المياديين والشوارع ليعبروا عن رفضهم للواقع الذى كانت تريده الجماعة الإرهابية وهو الواقع الذى يقوم على العنف والدم وسطر الشعب ملحمة وطنية فريدة، وعادت الروح للبلاد من جديد بعد عام صعب للغاية عاشه الشعب تحت حكم الجماعة الإرهابية.

8 سنوات مرت على وضع كلمة النهاية لكذب وتلفيق واستقطاب الجماعة الإرهابية، وأدرك المصريون الفتنة التي كانت تريد هذه الجماعة في نشرها، وتصدوا للخراب والتدمير.. 8 سنوات مرت على ذكرى تحرير مصر من أسوأ تنظيم واحتلال.. وحان الوقت للحديث عن القرار الذى حرر مصر من جماعة الإخوان.