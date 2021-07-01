/638302/المدير-الفني-لفريق-سلة-الزمالك-قدمت-خط-دفاع-قوي-ودخلنا-التاريخ

أعرب الإسباني أجوستي بوش المدير الفني لفريق السلة بنادي الزمالك، عن فخره بحصد فريق القلعة البيضاء للقبي الأندية الأبطال ودوري السوبر، ويرصد دوت الخليج تصريحات أجوستي بعد تتويج فريقه باللقبين.

وقال أجوستي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي: “فخور بأداء اللاعبين في الموسم الجاري على الرغم من الصعوبات التي واجهها الفريق منذ بداية الموسم”.

وواصل: ” تعاهدت مع اللاعبين منذ أول يوم لي مع الفريق على القتال لحصد الألقاب والبطولات، وسعيد للغاية بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في الموسم الجاري والذي نتج عنه حصد لقبي الأندية الأبطال ولقب دوري السوبر”.

لاعبي سلة الزمالك

ووجه المدرب الإسباني الشكر لكل اللاعبين على الأداء طوال الموسم المنصرم، كما وجه الشكر لمجلس الإدارة على دعمهم للفريق في الفترة الماضية.

وفاز فريق السلة على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5، باللقاء الذي أقيم الإثنين الماضي على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

اللقب الثاني للزمالك

وحصد الزمالك اللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.

إسلام سالم لاعب سلة الزمالك

أعرب إسلام سالم لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن فخره بحصد الفريق للقبي بطولة الأندية الإفريقية ولقب دوري السوبر.

وقال إسلام سالم في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، أن الفريق استطاع أن يخرج من الكبوة التي تعرض لها في بداية الموسم، مشيرا إلى أن الفريق واجه أزمات قوية مطلع الموسم إلا أن الفريق استطاع أن يتداركها مع الإسباني أجوستي بوش المدير الفني للفريق.

وأضاف اللاعب: “حالفني سوء توفيق في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال خاصة في الجانب الهجومي إلا أني قدمت أداء قويا في الجانب الدفاعي”.

وواصل: “الحمد لله تكلل مجهودنا بحصد لقب البطولة لأول مرة في التاريخ”.

وأشار اللاعب إلى أن الفريق عانى من الإجهاد بعد العودة من البطولة الإفريقية إلا أنه استطاع أن يحصد لقب دوري السوبر عن جدارة واستحقاق”.