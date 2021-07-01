/638303/لفتة-إنسانية-من-الزمالك-قبل-مران-اليوم-الأربعاء-مع-أصحاب-الهمم-صور

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعبو الفريق على تلبية طلب محمد صالح أحد مشجعي القلعة البيضاء من أصحاب الهمم بحضور تدريب اليوم الأربعاء، قبل لقاء غزل المحلة ضمن منافسات الدوري الممتاز في الأسبوع الثامن عشر.

ويستعرض دوت الخليج لقطة فريق القلعة البيضاء والجهاز الفني مع محمد صالح.

والتقط لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني للزمالك الصور التذكارية مع المشجع قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

تأجيل احتفال كرة اليد

وأوضح لبيب أثناء تتويج فريق سلة الزمالك ببطولة دوري السوبر على حساب فريق الاتحاد السكندري، أنه قرر تأجيل حفلة تكريم لاعبيكرة اليد، وذلك بسبب انضمام نصف الفريق مع منتخب مصر، للمشاركة في الدورة الودية بإسيانيا، وسيتم تحديد ميعاد أخر لتكريم الفريق بالإضافة إلى فريق كرة الطائرة، ويعض موقع دوت الخليج تفاصيل مباراة نهائي دوري السوبر بين فريق الاتحاد السكندري وفريق الزمالك

رفضت عرض الأهلي

أكد والتر هودج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه رفض عرضا من النادي الأهلي مقابل الانتقال لصفوف القلعة الحمراء لأنه زملكاوي ويعشق الفارس الأبيض وجماهيرة.

جمعه يخرج " لسانه " لكارتيرون ويضرب عرض الحائط بتعليماته

على مايبدو أن أزمات عبد الله جمعه لاعب الزمالك مع الفرنسى كارتيرون مدرب الفريق لن تنتهى قريبا ، فبعد تطاول اللاعب على المدرب بالأيام الماضية بسبب رفض الأخير ضم شقيقه صالح جمعه لاعب سيراميكا للزمالك.

مشكلة عبدالله جمعة مع كارتيرون

ذهب عبدالله جمعة أمس الثلاثاء، للساحل الشمالى " مارينا " وظهر وسط تجمعات كبيرة دون الحذر من فيروس كورونا وحذر كارتيرون اللاعبين من التنزه وسط التجمعات كما طالبهم بالراحة التامة يوم الراحة ، ولكن جمعه لم يعبأ بذلك وخالف قرارات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.