نائب يصفع زميلته بالقلم على وجهها في قاعة البرلمان«فيديو»

/638304/نائب-يصفع-زميلته-بالقلم-على-وجهها-في-قاعة-البرلمانفيديو

تعرضت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، للضرب في قلب البرلمان، أمس الأربعاء، بينما كانت تلقي كلمتها خلال جلسة عامة، مما أثار قلقا عارما إزاء تنامي العنف السياسي في البلاد.

دوت الخليج يرصد ضرب نائب زميلته بالبرلمان التونسي

ومن خلال مقطع الفيديو المعروض قام النائب المستقل، الصحبي سمارة، بالتقدم صوب عبير موسي أمام مرأى الجميع، ثم انهال عليها بالضرب، بينما كانت رئيسة الدستوري الحر تصرخ من جراء الاعتداء الذي تعرضت له.

وسارع نواب في البرلمان التونسي، إلى تخليص رئيسة الدستوري الحر، من أيدي النائب سمارة، بعدما شرع في اعتدائه المفاجئ، الذي حاول خلاله أيضا ركلها.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن هذا الاعتداء جرى بحضور رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، إيمان الزهواني.

وأدى الاعتداء على موسي إلى حالة من الفوضى داخل مبنى البرلمان، فيما توالت الإدانات من خارج المجلس، في ظل انزلاق التجاذب السياسي بالبلاد إلى ممارسة العنف.