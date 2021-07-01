فيديو - مستشار ترامب: مصر كانت ستصبح مقرا لتنظيم القاعدة وداعش أيام الإخوان

جدة - نرمين السيد - قال جون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق، إبان حكم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إن مصر كانت ستصبح مقرا لمجموعات إرهابية دولية أخرى مثلما كانت أفغانستان لتنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين، عندما كان الإخوان يحكمون البلاد.





وأضاف، خلال عرض الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، مساء أمس الأربعاء، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والقناة الأولى المصرية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو: "ونظرا لمساحة مصر وأهميتها، فإذا كان بها حكم إرهابى يسيطر على قناة السويس وأهميتها العالمية فالاقتصاد العالمى سيصبح فى خطر".

وتابع مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق: "وصل الإخوان المسلمون إلى الحكم فى مصر وظن الكثيرون أنهم سيقومون بإصلاح البلاد لكن ما قاموا به هو فرض نظام المرشح الواحد والصوت الواحد والمرة الواحدة".

واختتم: "أعتقد أن المصريين أدركوا أنهم لم يكونوا سيحصلون على الإصلاح بل سيحصلون على دولة ومجتمع يسيطر عليهما جماعة الإخوان، فعادوا إلى الشارع مجددا وقالوا ليس هذا ما قمنا بالتصويت من أجله ولا نريد هذه الحكومة".

جدير بالذكر، أن الفيلم وثق الأحداث التى شهدتها الدولة المصرية بداية من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، إلى أحداث ثورة 30 يونيو، التى أنقذت مصر من الجماعة الظلامية.