/638305/ليكيب-مبابي-خارج-حسابات-ريال-مدريد-ويرفض-تمديد-عقده-مع-باريس

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية منذ قليل، أن الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان ولاعب المنتخب الأول، أن اللاعب رفض التجديد مع فريقة الحالي، بعد انتهاء عقده مع الفريق، وطلب من النادي تأجيل تجديد عقده لوقت سابق.

ويرصد دوت الخليج أبرز التطورات في عقد مبابي مع فريقة وقبل الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية في وقت سابق أمس الأربعاء إلى أن مبابي خرج من حسابات ريال مدريد بعد المستوى المخيب الذي قدمه اللاعب الشاب مع منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا 2020 بفشله في تسجيل أي هدف خلال 4 مباريات لعبها.

مبابي خارج حسابات ريال مدريد

وودعت فرنسا يورو 2020 من دور الـ16 بعد خسارتها المفاجئة أمام المنتخب السويسرى بركلات الترجيح 5 – 4، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3 – 3، والتي شهدت إهدار مبابي الركلة الأخيرة لفرنسا ليطيح بأحلام أبطال العالم خارج اليورو.

الصحيفة الفرنسية كشفت إلى أن وضع مبابي في سوق الانتقالات تغير ولا توجد مفاوضات مع ريال مدريد، الأمر الذي يدفع اللاعب للاستمرار مع باريس سان جيرمان لفترة أخرى.

ريال مدريد ومبابي

وأوضحت ليكيب أن ريال مدريد أوقف مفاوضاته وينتظر ضغط اللاعب على إدارة ناديه الفرنسي برفض تجديد عقده الذي ينتهي الصيف القادم 2022، حتى ينتقل للنادي الملكي مجانًا.

ويقود الملياردير القطري ناصر الخليفي مفاوضات تمديد عقد مبابي لمدة أكثر من موسمين لضمان بقائه مع الفريق لمواسم مقبلة.

موعد كلاسيكو الأرض

ينطلق الموسم القادم في بطولة الدوري االإسباني الممتاز في أيام 13 و14 و15 أغسطس المقبل، حيث ستقام الجولة الأولى، وسيواجه فيها ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس خارج أرضه، وسيستضيف برشلونة ريال سوسييداد، بينما حامل اللقب أتلتيكو مدريد سيزور سيلتا فيجو.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ذهاب كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، في معقل البلوجرانا "كامب نو" يوم 24 أكتوبر أول المقبل بالجولة العاشرة.

في المقابل، يقام كلاسيكو الإياب يوم 20 مارس 2022 في الجولة 29، في "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي. ومن المُقرر، أن تشهد المباريات حضور الجماهير بشكل تدريجي خلال الموسم، بعدما وافقت وزارة الصحة الإسبانية على إلغاء قرار حظر حضور الجماهير.