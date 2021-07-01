رسالة ثانية للفرح .. نص عظة البابا فى اجتماع الأربعاء

جدة - نرمين السيد - بدأنا فى الأسبوع الماضى تأملنا فى حياة الفرح ورسالة الفرح.. رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبى.

وتكلمت عن مدينة فيلبى هى أول مدينة تنال الإيمان بالمسيح، لذلك كان لها معزة خاصة ومحبة كبيرة فى قلب بولس الرسول، وهو فى السجن فى روما عاصمة الإمبراطورية كتب عدة رسائل وهى:

رسالة أفسس

رسالة كولوسى

رسالة فيلبى

رسالة فليمون

كل رسالة لها ظروفها .. لكن رسالة فيلبى امتازت بحالة من حالات الفرح البالغ.

وفى فيلبى قابل ليديا بائعة الأرجوان والعرافة وهما أول من قابلهم.

وفى فيلبى عندما زارها فى مستهل كرازته سجن فيها وسجان فيلبى عرف المسيح من خلال بولس الرسول الذى كان فى سجن فيليبى هو وسيلا.

رسالة بها مشاعر إنسانية كبيرة جدًا، ونرى فى الإصحاح الأول، الود البالغ ما بين بولس الرسول والذين خدمهم فى فيلبى، والتناغم الشديد مابين الخادم والرعية، فيقول لهم أنه يفرح حين يذكرهم فى صلاته ولا ينساهم بينما هو مقيد فى السجن، ويقول لهم أنتم شركاء معى فى هذه النعمة، نعمة الإيمان بالمسيح.

ثم يعلمنا الود عندما يقول: "فإنّ الله شاهد لى كيف أشتاق إلى جميعكم فى أحشاء يسوع المسيح"، والحقيقية هى

عبارات تعلم الإنسان كيف يعبر عن مشاعره تجاه الآخرين الذين يحبهم.

وفى عدد 11 يقول "مملوئين من ثمر البرّ الّذى بيسوع المسيح لمجد الله وحمده". يعنى حياتكم كلها مليئة بالثمر والصلوات.. يعنى حياتكم فيها نعمة ومحبة وامتلاء.. مش حياة جافة مش قلب فاضى مش حياة شكلية مش من برة بس لأ عايشين فى هذا العمل.

وبعدين يطمئنهم على نفسه.. فيقول: "ثمّ أريد أن تعلموا أيّها الإخوة أنّ أمورى قد آلت أكثر إلى تقدّم الإنجيل" أى تقدم الخدمة.

ويشرح ويقول إنه فيه ناس مبسوطة وفيه ناس مش مبسوطة.. لكن فى الآخر يقول حاجة جميلة "ولكن إن كانت الحياة فى الجسد هي لى ثمر عملى، فماذا أختار؟ لست أدرى!" أنا مش عارف أعيش هنا ولا أروح السما؟

ويقول تعبير بليغ "لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح"... حياتك هنا على الأرض هى المسيح يعنى مركز تفكيرك مركز حياتك مركز محبتك هو المسيح.

كلنا عارفين الدايرة، بتكون فيها نقاط لكن أهم نقطة هى نقطة المركز "م" المسيح ونقطة المركز دى هى اللى بتخلى الدايرة دايرة.. يعنى وجود المسيح فى مركز حياتك يخلى حياتك منتظمة ليها شكل وليها كيان.

طيب لو مفيش "م" دى حياتك تبقى أى شكل حتى فى لغة الهندسة يقولك ده مش شكل هندسى.

"لى الحياة هى المسيح" مسيحك هو المركز هو فكرك هو قلبك هو محبتك.. إحنا فى مدايح كيهك نقول "قلبى ولسانى يسبحان الثالوث" قلبى ولسانى كل كيانى متركز.

"لى الحياة هى المسيح والموت لى ربح" كل شهدائنا كانوا بيصلوا بالآية دى.. "لى الحياة هى المسيح والموت لى ربح" كل النساك كانوا بيصلوا بالآية دى.

لى الحياة يبقى عايش فى البرية وفى ضنك وفى نسك زائد يقولك لى الحياة هى المسيح، فرحان بالمسيح.

من قصص الآباء الجميلة إنهم كانوا يعيشون فى البرية يكاد يكون مفيش فى قلاليهم حاجة.. فكان الراهب يقعد يعمل شغل اليد يجدل الخوص وينزل يبيعه ومن بيعه يعيش.

فى مرة راهب بعد مانزل باع رجع القلاية وجد لصوص بيسرقوا المكان بتاعه ومكانش فيه حاجة فى المكان غير طبق فدخل أخد الطبق وطلع ورا الناس اللى سرقوا قالهم نسيتوا الحاجة بتاعتكم حتى الطبق اعتبره إنه مش بتاعه .. كان فرحان "لى الحياة هى المسيح" من يعيش فى القداسة يقول كده "لى الحياة هى المسيح والموت لى ربح" .. من يعيش فى مخافة الله كده "لى الحياة هى المسيح والموت لى ربح".

وليه الحياة هى المسيح هو مركز الحياة.. هو اللى بتفكر فيه كل يوم.. هو اللى بيقود حياتك.

اللى بتقول مع داوود النبى: "جعلت الرّبّ أمامى فى كلّ حين، لأنّه عن يمينى فلا أتزعزع".

وجود المسيح فى فكرك فى حياتك فى قلبك يجعلك تعيش فى حكمة.. لكنك ستنال ما تسميه بمخافة الله.. الله قدامك وبما إنه قدامك هيكون حياتك كلها فى هذه المخافة ورأس الحكمة مخافة الله.

بنكمل فى تسلسل الإصحاح بيحتار بولس الرسول.. ياترى إيه الأحسن أعيش فى الأرض ولا أروح السما.. فماذا أختار؟.. لست أدرى.

يارب لو خليتنى على الأرض هخدمك.. ولو روحت السما هتمتع بالحياة معاك.

عشان كده قال الآية الجميلة دى "لى اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدًّا".

ولكن أن أبقى فى الجسد ألزم من أجلكم يعنى عشان أخدمكم.. ويقول معى جميعكم من أجل تقدمكم وفرحكم فى الإيمان لكى يزداد افتخاركم فىّ.

يعنى أنا هفتخر بيكم إنى خدمتكم وإنتم هتفتخروا بيا إنى أنا الخادم اللى خدمت وياكم فى المسيح يسوع بواسطة حضورى أيضًا عنكم.

وفى نهاية الإصحاح يركز على آية "فقط عيشوا كما يحقّ لإنجيل المسيح" ويضيف كمان آية مهمة وبتجاوب على أسئلة كتير "لأنّه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضًا أن تتألّموا لأجله" "ع 27" يعنى الإيمان دة عطية من الله، لا تؤمنوا فقط بل أن تتألموا لأجله أيضًا.

"عطية الإيمان وعطية الألم" مرتبطين ببعض وده اللى بيجعل مسيحيتنا تنظر للألم وقضية الألم بنظرة إيجابية.

والنظرة الإيجابية دى إن الألم مرتبط بالإيمان والإيمان مرتبط بالألم.. وده اللى بنشوفه فى سير القديسين على اختلاف أنواعهم وفى كل الأجيال.

كلنا نتذكر فى أجيال الشهادة زى شهداء ليبيا.. الشباب اللى متغرب وإزاى إن إيمانه قوى حتى لو كان فيه ألم.

حتى لو كنت أفقد حياتى على الأرض "لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدًّا".

آية رقم 9 وآية 21 وآية 29 فى الإصحاح ده أول آية هذا أصليه أن تزداد محبتكم أكثر فأكثر فى المعرفة

وكل فعل.. ياترى بتصلى من أجل الآخرين وتزداد محبة ربنا فيهم؟ ياترى بتصلى من أجل أسرتك.. زوجتك.. أولادكم.. بناتكم.. بتصلى من أجل محبة ربنا تزداد فى قلوبهم.

أصحابك. زمايلك.. قرايبك.. بتصلى أمام الله أن تزداد محبتكم.

تخيل كده إن الأب والأم بيصلوا من أجل أولادهم ويقولوا يارب زود محبتهم تزداد أكثر فأكثر فى المعرفة وفى كل فهم وكل عمل صالح.

تصور إن فى الخدمة بتصلى من أجل الآباء اللى بيخدموا وياك أن تزداد المحبة فى المعرفة وفى الفهم.

تصلى من أجل الشعب من أجل الرعية.. تصلى من أجل كل أحد أن تزداد المحبة فى قلوبهم.

الآية 21 "لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح".

الأية 27"لأنّه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضًا أن تتألّموا لأجله".

خد بالك هو فى السجن اوعى تفكر إن بولس الرسول كان عايش فى الخيال أو عايش حياة رومانسية.. لأ.. دة بولس الرسول كان عايش فى أرض الواقع إيمانه وصله لغاية السجن.. لكن اعتبر الإيمان هو الهبة والألم هو الهبة.. لكن مع الإيمان والهبة يوجد الفرح للاثنين.

ده بيخلى حياته إنه هو صحيح فى السجن لكن عايش فى روح الفرح الدائم فيه.

التدريب اللى ممكن ناخده فى أربع خطوات :

1 - احفظ إيمانك فى قلبك.. خليه دايمًا حى صاحى.. محفوظ فى قلوبنا.. الإيمان مش عطية قديمة الإيمان عطية متجددة.

أكتر حاجة تخلى إيمانك قوى سير القديسين وإنك تعيش تلتهب روحك بسير القديسين.

احفظ إيمانك وخلى إيمانك فعال وثق فى إن يد الله تعمل ومتنساش الوعد.. الوعد اللى قدم لينا فى آخر إنجيل معلمنا متى البشير "ها أنا معكم كلّ الأيّام إلى انقضاء الدّهر" "متى 28 : 20".. أنا معاكم كل يوم النهاردة وبكرة وبعده وكنت وياكم إمبارح وقبله والأسبوع اللى قبله وهكذا العمر كله.

احفظ إيمانك خليه دايمًا قوى.. لما تقف تصلى أو تقرأ نص فى الإنجيل أو بتعيش أو بتحفظ أو بتقول مزمور كده قول كل حاجة من قلبك.. خلى قلبك عمران بالإيمان.. عمران قلبك إنه يشوف إيد ربنا هو اللى بيشتغل فى هذه الحياة وهى اللى بتدبر كل شىء.

2 - قدم توبتك بحسب مفهوم الكنيسة ومفهومنا الأرثوذكسى هى نقاوة القلب.. قدم توبتك خليك عضو عامل.

عايز أقولكم على ملحوظة جميلة لأنه فى أول الرسالة بيقول فى الإصحاح الأول "بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح، إلى جميع القدّيسين فى المسيح يسوع، الّذين فى فيلبّى، مع أساقفة وشمامسة".. يعنى الأول قال جميع القديسين اللى هما الشعب.. مع أساقفة وشمامسة اللى هما خدام هذا الشعب أو هذه المدينة.. قدم توبتك حافظ على نقاوة قلبك اهتم بالحكاية دى.. متخليش قلبك يكون فيه شوائب.. فيه أفكار.. خلى توبتك دايمًا جوة الكنيسة وانت فرحان بالتوبة دى.

وكلنا عارفين الآية الجميلة اللى بتخلى التوبة بتحرك السما.. "إنّه هكذا يكون فرح فى السّماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارًّا لا يحتاجون إلى توبة". "لو 15 : 7"

إنت محتاج للتوبة.. كل واحد فينا محتاج للتوبة.. أقف قدام ربنا وتعهد بنقاوة قلبك وخلى توبتك دى توبة قانونية لما تمارس سر الاعتراف وتنال الحل وتتقدم للأسرار المقدسة وتتناول وتعيش وتسمع كدة أبونا وهو بيقول فى آخر القداس يعطى عنا خلاصًا وغفرانًا للخطايا وحياة أبدية لن يتناول منه.. تتنقل حياتك وتصير حياتك نقية وقلبك نقى.

3- سلم فكرك للإنجيل إحنا فى زمن غريب لأن الحقيقة العالم والأفكار والكلام والشبكة العنكبوتية اللى هى الإنترنت اللى موجود والسوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا.

الإنسان بقى عقله مملوء بالأفكار والحكايات والموضوعات والأخبار.. طيب ما تريح بالك وسلم فكرك للإنجيل.. خلى الإنجيل هو اللى يقود الفكر بتاعك بالوصية ومتنساش قولتلك الآية الوحيدة اللى فيها "فقط عيشوا كما يحقّ لإنجيل المسيح" دى وصية دى حياة لينا.

بولس الرسول وهو واقف فى السجن مكانش بيكتب عبارات بليغة أو إنشائية وبس.. دة كان بيقدم الخلاصة والخبرة الحياتية وخبرة الخدمة بتاعته.. وبينصح أولاده أهل فيليبى زى ما بينصحنا دلوقتى "فقط عيشوا كما يحقّ لإنجيل المسيح".

سلم فكرك للإنجيل خلى الإنجيل هو اللى يقودك..إحنا فى الكنيسة لما بنيجى نقرأ الإنجيل بنرفع البشارة ونحطها على راسنا.. العلامة دى معناها إن فكرى وعقلى يقوده الإنجيل.

حياتك اليومية.. متنساش التعبير الجميل "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان". بنشتغل ونجرى على أكل عيشنا وبنعيش وبنتعب وبنبذل مجهود كل ده جميل ورائع لكن "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكلّ كلمة تخرج من فم الله".

خلى كلمة الله التى تخرج من فمه تنتقل إليك وتتحول إليك إلى روح وحياة سلم فكرك للإنجيل وخلى فكرك إنجيلى ينطق بالوصية.

بيقولنا فى العهد القديم "الوصية اربطها على جبهتك واربطها على إيديك وعلمها لأولادك خليها قدامك باستمرار" خلى فى البيت آيات متعلقة.. خلى فى حجرات الأولاد والبنات آيات موجودة نطلع متعلمينها وحافظينها ونعيش بيها فى حياتنا.

4 - استثمر الفرصة..الحياة فرصة متخليهاش تضيع منك..ممكن ييجى فى إيدك كتاب حلو.. اقرأ فيه.. اتعلم منه.

ممكن فرصة تقعد جلسة روحية مع أب كاهن، مع خادم.. أو تقعدى مع خادمة تقدم فكر روحى، أو إنك تحضر اجتماع من الاجتماعات.. يعنى احنا بنتمنى إن موضوع كورونا يقل شوية عشان تبتدى الحياة الطبيعية ترجع لكنايسنا ولبلادنا.

استثمر الفرصة فى الخدمة، يجيلك وقت للخدمة فى بعض البيوت المحتاجة زى بيوت الأطفال أو بيوت المسنين أو بيوت المعاقين.. اخدم.. أو الذين فى الشدة أو فى ضيقة.. استثمر الفرصة متضيعش من إيدك فرص كتيرة الله يرسلها لك.

زميل يقولك تعالى معايا نفتقد فلان الفلانى.. روح معاه وتفقد خليها فرصة حلوة.. تعالى نزور البيت الفلانى ده.. تعالى نتفقد بيت الأطفال الصغيرين استثمر الفرصة.

المبادئ الأربعة حطهم جنب بعض "تحفظ إيمانك فى قلبك، قدم توبتك فى كنيستك، سلم فكرك لإنجيلك، استثمر الفرصة لأنها عمرك".

عش فى المنظومة دى خليها دايمًا قدامك وانت بتتذوق حالة الفرح.. وزى ما قلتلك، الرسالة دى رسالة جميلة عشان تجعل الإنسان فى حالة فرح دائم.. مش مرتبط بالظروف اللى هو فيها.

متنساش إن بولس الرسول كتبها وهو فى السجن وهو فى الضيق وهو فى العوز وكتبها وهو فى ملء الفرح.

آخر حاجة عايز أقولها لك إن الكنيسة بتعلمنا فى ألحانها كلمة (الليلويا) هى كلمة نهلل لله أو نفرح بالله.

وإنسان الليلويا ده إنسان فرحان.. الفرح ده مش بيكون فى قلبه بس.. لأ دة بيكون فى قلبه وفى يومه ثم يستطيع أن ينقل الفرح ده للآخرين.

الشطارة إن حالة الفرح دى ننقلها للى احنا عايشين وياهم ويكون الإنسان وهو فرحان ومتهلل وعارف إن المسيح الذى يسكن فيه ولسان حاله يقول "لى الحياة هى المسيح" حياتى هى المسيح.

ربنا يبارك حياتنا جميعًا ويعطينا حالة الفرح اللى بنعيشها فى كل يوم ويتمتع.

اقرأ الرسالة مرات ومرات وكل مرة ستكتشف جديد.. نركز على مشاعر الفرح وليس كلمات الفرح.

كلمات الفرح فى الرسالة دى حوالى 10 كلمات وبتتكرر.. لكن وإنت بتستخدم الرسالة احفظ منها عبارات وأنصحك كمان تكتبها.

ربنا يكون معاكم ويعطيكم طاقة الفرح فى حياتكم وفى حياتنا جميعًا.. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.