اعرف قيمة الزيادة .. بدء تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء اليوم

جدة - نرمين السيد - تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتبارًا من اليوم الخميس، تطبيق أسعار الشرائح الجديدة للعام المالى الجديد، ضمن خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيا والتى تنتهى فى يوليو 2025.





وقال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، فى تصريحات له، إنه يتخذ من الشفافية مبدأ فى التعامل مع المواطنين، وأنه ليس هناك ما يخفيه عنهم، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء يوليو الماضى وحتى انتهاء مدة رفع الدعم نهائيا فى يوليو 2025.

واضاف أن المشترك نفسه هو الذى يحدد فاتورة الكهرباء، من خلال طبيعة استهلاكه ومدى وعيه بطرق الترشيد السليمة، مؤكدًا استمرار حصول أول شريحتين على دعم مادى من الدولة حيث إنها تمثل الفئات الأكثر احتياجا.

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2022/2021، والتى سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات .. 48 قرشا بدلا من 38 قرشا.

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات .. 58 قرشا بدلا من 48 قرشا.

3- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات .. 77 قرشا بدلا من 65 قرشا.

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات .. 106 قروش بدلا من 96 قرشا.

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات .. 128 قرشًا بدلا من 118 قرشا.

6- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات.. 128 قرشا بدلا من 118 قرشا.

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 145 قرشا.