انت الان تتابع تفاصيل خبر المالية تعلن رسمياً تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو 2021 قبل العيد وبالزيادات الجديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية اليوم في بيان دوري لها مواعيد صرف مرتبات يوليو 2021، والتي تقرر لها أن تكون قبل عيد الأضحى لمبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركة، على أن تكون آليات الصرف وفق الآليات المتبعة قبل ذلك منذ أزمة كورونا.

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يوليو 2021

وأعلنت المالية تقسيم جميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى ثلاث مجموعات، وتصرف كل مجموعة راتبها في يوم محدد لها سابقاً، منعاً للتكدس والتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية أثناء الصرف، وشددت الوزارة على جميع الوحدات الحسابية ضرورة تنبيه الموظفين بمواعيد صرف رواتبهم منعاً للتزاحم.

ولهذا فقد قررت وزارة المالية أن تكون مواعيد صرف مرتبات يوليو 2021 يوم الإثنين 12 يوليو الجاري، على أن تكون المرتبات شاملة للزيادات الجديدة والمقررة في وقت سابق، من علاوة دورية وسنوية وحافز خاص، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولمعرفة قيمة الزيادة الجديدة في مرتبات يوليو من خلال هذا الرابط.

كما قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمر، على أن تصرف مرتبات أغسطس يوم 17 الموافق الثلاثاء، وتصرف مرتبات سبتمبر يوم الثلاثاء 21 من نفس الشهر، وذلك وفق المستندات المرفقة بالخبر.

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