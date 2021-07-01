السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات عيد الأضحى للحجز أمام الجمهور

تقوم هيئة السكة الحديد اليوم الخميس بطرح تذاكر مقاعد قطارات عيد الأضحى المجدولة بجداول التشغيل الطبيعية التى ستتحرك 15 يوليو الموافق 5 ذو الحجة للحجز أمام الجمهور، وتطرح غدا الجمعة مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 16 يوليو الموافق 6 ذو الحجة، والسبت تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 17 يوليو الموافق 7 ذو الحجة.
كما تطرح السكة الحديد الأحد المقبل مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 18 يوليو الموافق 8 ذو الحجة، والإثنين تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 19 يوليو الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء المقبل تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 يوليو الموافق 10 ذو الحجة.
وانتهت هيئة السكة الحديد من وضع قواعد حجز تذاكر القطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، حيث يتم حجزها قبل السفر بـ 14 يوما، وحددت عمل شبابيك الحجز يوميا ابتداء من الساعة 7.30 صباحا، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.
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