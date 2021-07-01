/638308/التنسيقية-تشارك-في-حفل-كورال-أطفال-مصر-في-ذكري-٣٠-يونيو صور

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل كورال أطفال مصر الذي أحياه المايسترو سليم سحاب وبمشاركة المطربة ريهام عبد الحكيم وأقيم هذا الحفل تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان ووزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم وأقيم الحفل في الحديقة الأمامية بقصر البارون.

دوت الخليج يرصد مشاركة التنسيقية في حفل كورال أطفال مصر في ذكري ٣٠ يونيو

وضم وفد التنسيقية النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب طارق الخولي والنائب أحمد فتحي أعضاء مجلس النواب والنائب محمد عزمي والنائب محمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ ومن أعضاء التنسيقية عمر مرزبان ومحي النواوي وناريمان خالد ومصطفي الشهابي وأنور أحمد.

توجهت لجنة الصحة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره الخاص بعلاج الأطفال المصابة بمرض الضمور العضلي على نفقة الدولة، خاصة وأن تكلفة علاج الحالة الواحدة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار، وهو ما يفوق طاقة غالبية المرضى وذويهم.

وأوضحت لجنة الصحة، أن عدد حالات الضمور العضلي المسجلة حتى الآن بلغت قرابة الـ ٢٠٤ حالات منها ٥٧ حالة تحت سن السنتين و٣٢ حالة تستدعي العلاج الفوري.

وبخلاف علاج الضمور العضلي، ثمنت اللجنة مجهودات الرئيس المستمرة في مجال الصحة والتي بدأت بالمبادرات الرئاسية وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية مما يوفر رعاية صحية تليق بالمواطن المصري.