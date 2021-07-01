إنفوجراف.. تصريحات رئيس النواب حول ذكرى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - أصدر مجلس النواب، إنفوجرافا، تضمن أهم تصريحات المستشار الدكتور حنفى جبالى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك على هامش الجلسة العامة التى عقدت الثلاثاء الماضى.





وقال رئيس النواب إن ثورة الـ30 من يونيو ثورة عظيمة وفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بسلميتها ومشاركة شعب مصر الأبى صاحب الثورة ومفجرها.

وأوضح أن ثورة الـ 30 من يونيو هى ذكرى استعادة مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها، فخرج الملايين من أبناء الشعب للتصدى لجنوح رئيس وجماعته أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى لبى نداء الشعب لحماية مصر من الفتن والحفاظ على تماسك نسيجها الوطنى، والـ (7) سنوات المنقضية فى ظل قيادته الحكيمة حفلت بإنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر.

وتابع: تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة والشرطة المصرية، هؤلاء الأبطال الذين آمنوا بأن الولاء للوطن أغلى من الحياة، وأقسموا أن يفتدوه بأرواحهم، وعيونهم ساهرة حفظاً للوطن وترابه المقدس.