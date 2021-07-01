تعرف على التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز بقمة الدوري

يدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اختباراً صعباً، اليوم الخميس، حينما يواجه نظيره بيراميدز على استاد الأهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز مكون من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق وبدر بانون وياسر إبراهيم وعلى معلول فى الدفاع وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة فى الوسط وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم.

ويرغب موسيماني في تحقيق الفوز الأول للأهلى على بيراميدز تحت قيادته، حيث واجه بيراميدز في مباراتين منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي وتعادل في المباراتين سلبيا، ويرغب في تحقيق الفوز الأول على الفريق السماوي في موقعة اليوم، باعتبارها فاصلة في مشوار الأهلي نحو الحفاظ على لقب الدوري.

فيما يحاول فريق بيراميدز تقديم نتيجة قوية في أول ظهور تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس، والذي استلم القيادة الفنية خلفا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا، والذي لم يحقق نتائج جيدة مع الفريق الفيومي سواء في الدوري أو الكأس.

ويسعى الأهلى لتحقيق ثلاثية جديدة فى الموسم الحالى بالفوز بلقب دورى الأبطال بعدما وصل للمباراة النهائية وضرب موعداً مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا والدوري وكأس مصر، بينما ودع بيراميدز منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور الأربعة، ويبدو موقفه صعبا بالدوري مع نزيف النقاط.