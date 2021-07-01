/638313/بالأسماء-مصرع-وإصابه-17-في-انقلاب-نصف-نقل-بطريق-المنيا

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالي تفاصيل مصرع وإصابة 16 شخصًا

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل عندما تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية تونا الجبل مركز ملوي بالمنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف الى موقع الحادث والجهات الامنية وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية تونا الجبل مركز ملوى بالمنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

أسماء المصابين

ونتج الحادث عن مصرع شخصين وهم «شرقاوي ع ع»، 26 سنة عامل، «صلاح ح م» 20 سنة، عامل، ومقيمين تونا الجبل مركز ملوى، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ملوى العام.

المصابين

وإصابة 15 آخرين وهم «خلف ص ك 43 سنة، فخري ع 55 سنة، محمود م ع 20 سنة، علاء خ ج 26 سنة، أحمد ش م 25 سنة، شعبان ك ع 60 سنه، إبراهيم د ع 20 سنة، علاء م ا 35 سنة، حسن ع ع 20 سنة، رائد ر ع 20 سنة، أحمد ا ع 21 سنة، محمود ع ع 22 سنة، وجميعهم عمال ومقيمين تونا الجبل، وجمال ف ع 27 سنة، أحمد ي ر 22 سنة، عصام خ م 42 سنة، مدرسين».

ومقيمين في تونا الجبل، وتراوحت إصابتهم جميعًا بين كدمات وسحجات وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة وقائدها وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.