/638314/اللقاء-يتجدد-مواجهة-موسيماني-و-جونياس-اليلة-في-مباراة-الأهلي-وبيراميدز

يدخل فريق النادي الأهلي مباراته اليوم الخميس أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد الاهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج الفاصيل:

ولم يسبق أن تقابل جونياس بمنافسه موسيماني على الصعيد التدريبي على الإطلاق، ولكن مواجهة اليوم الخميس بين الأهلي وبيراميدز ستجدد ذكرى المواجهة الوحيدة التي جمعت بين الثنائي كلاعبين بعد 30 عاما. وكانت المواجهة بين موسيماني وجونياس يوم 19مايو 1991 بين فريقي ليفادياكوس وآيونيكوس نيكياس بالجولة 32 من عمر الدوري اليوناني، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وشارك موسيماني الذي كان لاعبا لفريق آيونيكوس نيكياس كبديل بعد مرور 20 دقيقة، كما لعب تاكيس جونياس كبديل في صفوف ليفادياكوس في الدقيقة 82 من عمر اللقاء. يشار إلى أن تاكيس جونياس سبق له تولي وادي دجلة بالدوري المصري قبل أن يتولى قيادة بيراميدز خلال الساعات الماضية، خلفا للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

اعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي قائمة الفريق لمباراة اليوم الخميس أمام فريق بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قائمة الفريق:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش.

حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقب المحاضرة أدى الفريق مرانه، الذي اشتمل على تدريبات بدنية خفيفة والتركيز على تدريبات الكرة لتنفيذ الجزء الخططي..

ائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز. قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي. خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.