/638315/هالة-كمال-ثورة-٣٠-يونيو-كانت-بمثابة-سطع-فجر-الحرية-من-جديد-علي-الشعب-المصري

تحقيق الارادة الشعبية

واكدت عضو مجلس الشيوخ ان تحقيق الارادة الشعبية والتخلص من جماعة الأخوان الارهابية التي كانت تسعي لتدمير البلاد ونشر الفوضي والارهاب واستعاد بفضلها الشعب المصري ارادته وتحرر من مخططاتهم الارهابية وسطع فجر الحرية من جديد علي الشعب المصري و عمت الفرحة جميع ربوع البلاد واحتفل جميع المصريين فى كل الميادين واكتملت فرحتهم بتولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد لتبدأ جمهورية جديدة .

وأشارت كمال أن ثورة ٣٠ يونيو تمتع فيها كل فرد من افراد الوطن بالحرية والامان وارتفاع مستوي المعيشة وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وانساني لم يسبق له مثيل وتتوالي الانجازات ومشروعات النهضة والحياة الكريمة والتنمية والازدهار عبر سبع سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي و يتكاتف الشعب المصرى كله حول قيادته ومؤسساته ويسطر التاريخ سطور النصر والعزة .

فهنيئا للشعب المصري والسيد الرئيس والقيادة السياسية بذكري ثورة ٣٠ يونيه وسنظل دائما علي العهد والوعد خلف قيادتنا الحكيمة وستبقي رايات النصر والمجد لمصرنا الحبيبة ترفرف عاليا دائما