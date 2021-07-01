/638319/ثورة-عظيمة-وفريدة-أهم-تصريحات-المستشار-حنفي-جبالي-بمناسبة-ذكرى-ثورة-30-يونيه

ثورة الـ30 من يونيه ثورة عظيمة وفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بسلميتها ومشاركة شعب مصر الأبي صاحب الثورة ومفجرها.

ثورة الـ 30 من يونيه هي ذكرى استعادة مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها، فخرج الملايين من أبناء الشعب للتصدي لجنوح رئيس وجماعته أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستوري.

الرئيس السيسي لبى نداء الشعب لحماية مصر من الفتن والحفاظ على تماسك نسيجها الوطني... والـ (7) سنوات المنقضية في ظل قيادته الحكيمة حفلت بإنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر.

تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة والشرطة المصرية، هؤلاء الأبطال الذين آمنوا بأن الولاء للوطن أغلى من الحياة، وأقسموا أن يفتدوه بأرواحهم، وعيونهم ساهرة حفظاً للوطن وترابه المقدس.